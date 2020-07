Indica especialista en medicina deportiva que el ejercicio refuerza sistema inmunológico

Para obtener beneficios de la práctica de ejercicio en el sistema inmunológico éste debe desarrollarse a mediana intensidad y de manera constante, explicó el Doctor Enrique García Velázquez, especialista en medicina del deporte, adscrito a la Secretaría de Cultura y Deporte.



Como primer punto el médico enfatizó en que los programas deben de elaborarse de manera específica para cada individuo por profesionales en la materia, que tomen en cuenta las características personales.



’Si yo hago ejercicio a intensidad media es donde voy a tener beneficio en mi sistema inmunológico, tanto en un incremento de las células del sistema inmunológico, como de una mayor disponibilidad, en el caso de alguna infección es más fácil que responda de mejor manera’, señaló el especialista en medicina deportiva.



García Velázquez consideró que el trabajo a baja intensidad no repercute de manera positiva, y en cuanto al de alta intensidad puede tener impactos negativos para las personas que inician una actividad física.



’Si yo realizo ejercicio de alta intensidad va a ser contraproducente, en lugar de encontrar mejoras lo que vamos a tener va a ser cambios y disminución en el número de células y en la respuesta inmunológica’, comentó.



Detalló que el sistema inmunológico se ve regulado por otros dos sistemas, que son el endocrino y el cardiovascular, los cuales se benefician a través del ejercicio de una intensidad moderada.



Entre las actividades que se pueden desarrollar, el médico deportivo recomendó los aeróbicos como correr, caminar, trotar o andar en bicicleta, además de intercalarlos con trabajos de fuerza, para mayores beneficios.



Aseguró que esto es un proceso y que los resultados no se verán de manera inmediata, pues indicó que se deben de desarrollar procesos de adaptación, por lo menos de dos meses, antes de obtener cualquier beneficio.



’Hablando del sistema inmunológico, nunca debo tener intensidades altas, que no sea muy exigido mi cuerpo, que no levante mucho peso, que no corra mucho tiempo si no estoy acostumbrado, la Organización Mundial de la Salud recomienda de 30 a 60 minutos diarios’, explicó.