Indican especialistas que, a través de la inspección, se garantiza la seguridad y la salud en los centros de trabajo

• Expone que este año, 318 empresas han recurrido a la autoverificación y en lo que va de la administración del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, lo han realizado 2 mil 761.



• Informa Alejandro Salafranca Vázquez, Jefe de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que llevan más de 3 mil inspecciones extraordinarias por esta situación.



Toluca, Estado de México, .- El objetivo de la inspección es ser garante del equilibrio en el ecosistema laboral y su finalidad es la de cerciorarse del cumplimiento de las condiciones generales del trabajo como de la seguridad y salud en los centros laborales, afirmó el Director General de Política e Inclusión Laboral (DGPIL) de la Secretaría del Trabajo, Julio César Vanegas Guzmán.



Durante su participación en la videoconferencia ’Inspección laboral: Lo esencial frente a lo urgente’, junto con el Jefe de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alejandro Salafranca Vázquez, el funcionario estatal dijo que se verifica el cumplimiento de las obligaciones de patrones y trabajadores en los centros laborales.



Agregó que en el caso de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, éstas son supervisadas por la autoridad federal, a la cual se suman los inspectores estatales para constatar que los centros cumplan con las condiciones, de acuerdo con lo que establece la ley en materia laboral.



Vanegas Guzmán destacó que se inspecciona, pero también se promueve la capacitación en los centros de trabajo, ya que desde 1983 se profesionaliza el acto de la seguridad y la salud en el trabajo al ser la única entidad en el trabajo en el país que tienen para sí esta condición, a través de un Diplomado y la Maestría en Seguridad e Higiene Ocupacional.



Asimismo, estableció que se les da un voto de confianza a los patrones, a fin de que lleven a cabo una autoverificación, a través del llenado de un formulario y se otorga una constancia de cumplimiento y sólo se le hará una inspección en caso de que haya quejas por parte de los trabajadores.



El titular de la DGPIL detalló que este año, 318 empresas han recurrido a este recurso de la autoinspección y en lo que va de la administración del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza lo han realizado 2 mil 761 empresas.



Por su parte, el Jefe de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alejandro Salafranca Vázquez, dijo, en el tema del COVID-19, que desde el 3 de abril, hasta que concluya la emergencia, están aplicando, en coordinación con las Secretarías del Trabajo de los estados, un operativo de inspecciones extraordinarias en materia de seguridad y salud en el trabajo, para que las empresas esenciales cumplan con las Norma 30 y lo establecido por la Secretaría de Salud, mientras que las empresas no esenciales deben cerrar durante la emergencia sanitaria.



Informó que llevan más de 3 mil inspecciones extraordinarias por esta situación y que al momento no se están realizando inspecciones de Condiciones Generales de Trabajo, es decir, para ver si se respetan los convenios, los salarios, porque se consideró que todo el esfuerzo durante abril y mayo se le dará prioridad a la salud y vida de los trabajadores.



’Ya tendremos tiempo de vigilar, pelear incluso la defensa de los derechos salariales, que no están en peligro puesto que podemos hacer las inspecciones durante junio, las de salud son impostergables, porque cierras ahora o no cerraste ya, o proteges la vida de los trabajadores ahora o no lo vas hacer más tarde’, sentenció.



Salafranca Vázquez informó que al día de hoy, aproximadamente el 94 por ciento de las empresas han cumplido con la norma y con la Ley, mientras que existe un 6 por ciento que presenta resistencia a cerrar ante la contingencia.



En la primera conferencia, denominada ’Liderazgo frente a los nuevos escenarios Laborales’, el especialista internacional Pedro Langre reflexionó sobre las nuevas perspectivas de la normalidad laboral antes del COVID-19 y de la nueva normalidad, una vez que pase la emergencia sanitaria.



Explicó que la crisis que estamos viviendo es una crisis global, que puede llegar a ser la crisis más importante que viva nuestra generación porque tiene impacto en la salud, en la economía de las personas, pero también en el entorno político y social de los países, los gobiernos y las empresas.