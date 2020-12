INDIFERENCIA SOCIAL ANTE INCREMENTO DE CONTAGIOS POR CORONAVIRUS

No obstante, el aumento de contagios por coronavirus, que tiene abarrotados hospitales del sector público, con incremento en el número de fallecimientos por COVID 19, cuya cifra alcanza ya casi 11 mil muertes a causa de este virus, la población ha salido a las calles sin hacer caso de las recomendaciones de las autoridades de salud, en el sentido de evitar concentraciones masivas.

Como si no pasara nada, el pasado fin de semana la gente abarrotó cales del Centro Histórico de la Ciudad de México, algunos fueron al Ángel a festejar el triunfo del Checo Pérez en Formula Uno, otros salieron de compras a las grandes plazas comerciales, miles de peregrinos llegan anticipadamente a la Basílica para mostrar su fe guadalupana.

Asimismo, centros de diversión y vacacionales también recibieron un gran número de paseantes, en tanto que en la capital del país la movilidad vehicular ha saturado las principales vialidades, ante la complacencia de las autoridades que se niegan a imponer medidas drásticas para impedir la mayor propagación de esta pandemia que aún no cede.

Y mientras unos buscan un lugar para relajarse, aburridos del confinamiento, otros como Ricardo, buscan desesperadamente una cama en un hospital para que atiendan a su papá, afectado por COVID 19 como consecuencia del contagio que según él pudo haber obtenido en el transporte público que utiliza para irse a trabajar.

Primero Ricardo llevó a su padre a una clínica del IMSS en Azcapotzalco, donde le dijeron que ya no había cupo, que hablara al 911 para que le dijeran donde había disponibilidad de camas, pero en ese número telefónico nunca le contestaron. La búsqueda de atención médica para su progenitor le hizo dirigirse al hospital 20 de Noviembre, allá por la colonia del Valle, pero tampoco corrió con suerte, le informaron también que no había cupo.

Desesperado se trasladó a otro hospital del ISSSTE ubicado en avenida Universidad y Río Churubusco, sin respuesta positiva, mientras su padre saturaba solamente 75 por siento de oxígeno, según el aparato portátil que le pusieron en el dedo índice.

Tras un largo peregrinar por fin su enfermo fue recibido en el INER, donde le brindaron atención inmediata y tras una hospitalización que suma 5 días su padre muestra mejoría con tendencia a superar la enfermedad.

Como ésta, hay muchas historias de enfermos por coronavirus que en estos momentos se enfrentan a hospitales saturados y rebasados por el número de pacientes contagiados con riesgo de perder la vida.

Ojalá todos reflexionemos sobre el riesgo que se corre en las calles y algunos lugares de alto contagio y hagamos caso de las sugerencias de salir de casa solo si es necesario, evitar reuniones con gran número de personas, mantener la sana distancia, usar el cubrebocas, no saludarnos de manos ni de beso y lavarnos las manos constantemente. Estas medidas son la mejor medida contra el coronavirus mientras llega la vacuna, que ya está cerca.