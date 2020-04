Indígenas nahuas del Alto Balsas veneran al Cristo del Santo Entierro en Taxco

www.guerrerohabla.com



TAXCO DE ALARCÓN, Gro. 03 abril 2020.-Una de las tradiciones más sensibles de los taxqueños y de los indígenas nahuas del Alto Balsas que radican en esta ciudad platera, desde hace muchos años, es su devoción al Cristo del Santo Entierro que se venera en el templo del Ex convento de San Bernardino de Siena.

Cuando en todas las parroquias y capillas del Decanato de Taxco, por disposición de autoridades civiles y eclesiásticas, se prohibieron este tipo de eventos religiosos para proteger a los habitantes y visitantes. En Taxco, un grupo de organizadores decidieron permitir a la gente acudir a venerar a esta milagrosa imagen como cada año.

No obstante, los organizadores afirmaron que esta visita al Santo Entierro fue por solicitud de los indígenas que vinieron al templo a dar gracias por la vida, su familia y su trabajo.

Aún que decidieron no acatar las órdenes de las autoridades, poniendo en riesgo la salud de la gente, comentaron que asumieron la responsabilidad implementando medidas preventivas, poniendo gel antibacterial a la gente al entrar al recinto sacro.

No permitieron que la gente ingresara en bola al santuario, solo en familia, pero además, les permitieron unos minutos de frente ante la querida y respetada imagen por unos minutos para orar y pedir que se termine la pandemia del coronavirus.