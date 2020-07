Indolencia en la lucha contra el COVID

No hacen obligatorio el uso de cubrebocas

• No hacen pruebas para detectar enfermos

• No invierten en proteger economía y empleo

• El INE, a contentillo de los partidos políticos



El arte sacude del alma el polvo acumulado de la vida.

Pablo Ruiz Picasso, pintor y escultor español.



Por Víctor Sánchez Baños



En una guerra nunca se le da tregua al enemigo. Nunca se va a la guerra sin fusil. Nunca se escatiman recursos para enfrentar a quien atente contra la seguridad nacional de un Estado (población, territorio y gobierno).

Desde tiempos ancestrales el cuidado de la población es prioridad para todo gobernante. No existen justificaciones ni pretextos para protegerlo de cualquier amenaza presente o futura, de otras naciones o de pandemias.



Es obligación del Gobierno cuidar de todos, absolutamente, todos sus gobernados. Los recursos generados a través de la captación fiscal se enfocan siempre contra los que ofenden, amenazan o atacan a sus gobernados.

Sin embargo, eso no lo entienden los gobernantes en México. Creen que gobernar es usar el dinero en sus ’puntadas’ o en tener un séquito de lambiscones que lo único que buscan es enquistarse en el poder, como parásitos inamovibles.



Todo esto te lo platico, estimado lector, debido a que hoy vivimos en el planeta una guerra mundial contra un virus que salió de la nada (o inventado por alguna nación que lo pretendía usar como un artilugio contra sus enemigos). Los recursos económicos deben estar volcados para salvar el mayor número de vidas y evitar que el sistema de salud se colapse, al mismo tiempo que no se ponga en riesgo la economía, que es la que da de comer a la humanidad.

El Sars-Cov2, conocido como Covid-19, se convirtió rápidamente en pandemia. Van cientos de miles de muertos en el mundo y millones de contagiados.

El comentar lo que más adelante analizaré, muchos me dicen que es un problema global y que a la gran mayoría de los países les ocurre. Mal de muchos, consuelo de pen… tontos.

En México, el gobierno (como pasó en muchas partes del mundo, menos en donde nació el virus, China) actuó con lentitud criminal. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud alertó a mediados de enero que el síndrome respiratorio agudo grave, cuyo origen es un coronavirus, se había convertido en epidemia, luego de su propagación en dos ciudades chinas con gran velocidad.

Los chinos de inmediato tomaron acciones drásticas y severas. No le preguntaron al pueblo sabio lo que se tenía que hacer, ya que estiman que el gobierno es el responsable de las acciones comunes. Los pueblos generalmente se equivocan; bueno baste como ejemplo que se equivocan siempre en la elección de sus gobernantes (soy un férreo creyente de la democracia, aunque ’demos’ se equivoque).

Pero, en las decisiones donde está en juego la vida de millones de seres humanos, los que conocen el tema (generalmente los científicos de la salud) son los que deben tomar medidas de control para evitar los contagios y muertes. Generalmente, la gente se niega a cambiar su vida cotidiana, pero en esta ocasión es necesario. Acciones drásticas hubieran evitado la catástrofe que vivimos.

No admiro a los chinos, pero en esta ocasión hicieron lo correcto: actuar de inmediato, obligar el uso de tapabocas, hacer pruebas en todas las regiones, especialmente en Wuhan, donde estuvieron los pacientes ’cero’, aislar a la población, evitar las aglomeraciones del transporte público, cerrar las fronteras, investigar sobre las consecuencias del virus.

En México, a contracorriente, ’asesorados’ por el científico región 4, Hugo López-Gatell, quien fracasó en la otra pandemia que le tocó (AH1N1) y por lo que lo despidieron de la Secretaría de Salud, no se actuó con rapidez. Los aeropuertos no se cerraron en enero y febrero, ni siquiera colocaron filtros sanitarios para detectar el ingreso de enfermos.

Por si fuera poco, a contracorriente de lo que dicen auténticos científicos de talla mundial y reconocidos por sus trabajos de investigación en diversas ramas de epidemiología, que hasta como roquero falló el ’asesor’ del gobierno, no pidió que se obligara a todos los mexicanos el uso de tapabocas. Grave error que provocó la muerte de miles de mexicanos. También se niega a hacer pruebas generalizadas, ’por innecesarias y costosas’. Al mismo tiempo, dejaron correr la pandemia, que ahora ha dejado en ruinas la economía de millones de personas.

Esto tiene una sola palabra, que no es calificativo, sino descripción: incompetencia.

PODEROSOS CABALLEROS

COCACOLA

Coca-Cola, bajo el liderazgo mundial de James Quince y a pesar de que la demanda de sus bebidas gaseosas está mejorando, observó una caída en sus ingresos del orden del 37% al segundo trimestre, luego de reportar un desplome de 28% de sus ventas. Este, el 2020, es uno de los años "más desafiantes" debido a los cierres de restaurantes, cines y eventos deportivos por la pandemia del coronavirus. Esto les provocó una caída en sus ingresos del orden de los 1,554 millones de dólares en el segundo trimestre.

LOZOYA

El Presidente dijo que no había hablado en los últimos 4 meses con el Fiscal Alejandro Gertz, aunque luego mencionó en la mañanera que lo hizo hace un mes. Mientras, Gertz no ha dado a conocer el estatus del ex director de Pemex, Emilio Lozoya. ¿Es un indiciado? ¿Es un testigo protegido? ¿Está enfermo? ¿De qué? ¿Hay órdenes de aprehensión o presentación contra otros funcionarios del sexenio pasado y antepasado? Hay muchas preguntas que la Fiscalía no ha aclarado y todo hace indicar que se llevarán varias semanas en este limbo, hasta que se acerquen aún más las elecciones y se explote el caso electoralmente.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

HEINEKEN

HEINEKEN México y Enel Energía México, subsidiaria retail del Grupo Enel, anunciaron el acuerdo mediante el cual esta última proveerá durante 10 años a la firma holandesa de energía 100% limpia procedente del portafolio de proyectos eólicos y solares de En el Green Power, y la cual será utilizada en las operaciones de la planta cervecera ubicada en Meoqui, Chihuahua. Marco Antonio Mascarúa Galindo, vicepresidente de Asuntos Corporativos de HEINEKEN México, espera lograr que este año que las operaciones de la compañía sean 66% con energías renovables y que en 2030 se logre el objetivo de llegar al 100%.

