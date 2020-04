Industria quiere atrasar etiquetado por COVID-19 pese a ellos causar obesidad y muerte

El sector privado pide al gobierno federal aplazar las nuevas regulaciones de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas por la emergencia sanitaria.



La ironía recae en que los mayores factores de comorbilidad para la gente que ha perdidio la vida, se deben a padecimientos causados por el consumo de alimentos ultraprocesados, pues 300 mil personas fallecen anualmente a causa de os productos que éstas empresas venden.



El COVID-19, que gracias a ellos aumetó su mortaidad, quiere ser usado como pretexto por estas industrias para retrasar el etiquetado frontal (que no obligación de dejar de producir productos con excesos de azúcares, grasas, ni fórmulas cancerígenas).



La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), que encabeza Enoch Castellanos, alertó que esta medida de cambio de etiquetado ’implicaría un alto impacto en costos y recursos con los que no contamos en estos momentos’.



La reunión de procedimiento será impugnada por la gran industria de alimentos y bebidas a través de las asociaciones empresariales.



El procedimiento de la modificación a la norma 051 de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas inició en agosto de 2019 y concluye el día de hoy, tras más de 20 reuniones de todos los sectores en el grupo de trabajo de la norma, la aprobación de la norma en los comités nacionales de normalización de Economía y Salud, la consulta pública en la que se recibieron más de 5 mil comentarios y la reunión de procedimiento realizada por estos comités el día de hoy.



La última reunión de los comités tenía como asunto central la resolución de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) que fue a favor de la modificación de la NOM-051. El nuevo etiquetado tiene el respaldo de los organismos de Naciones Unidas (OPS/OMS, Unicef y FAO) de la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos), del Sipinna (Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes), de los institutos nacionales de salud, de la UNAM, del IPN, de la UAM, de las Secretarías de Economía y Salud, de organismos internacionales independientes como la World Obesity Federation, el World Cancer Research Fund, NCD Alliance, entre otros.



El procedimiento para la publicación de la modificación de esta norma se había postergado por un amparo otorgado a Concamin en primera instancia que resolvió una suspensión provisional de su publicación. El amparo fue impugnado por la autoridad y fue revocado por unanimidad por un tribunal colegiado.



’Sabemos que vendrán más amparos, la industria utilizará todo tipo de estrategias para bloquear el etiquetado de advertencia, como lo han hecho sistemáticamente para mantener sus ganancias a costa de la salud de la población. Una población que ahora enfrenta, con una gran vulnerabilidad generada por el consumo de sus productos, la pandemia de Covid-19. Estas corporaciones, de la misma manera, se opusieron a los lineamientos para alimentos y bebidas en escuelas, se opusieron a una regulación efectiva de la publicidad de sus productos no saludables que dirigen a los niños, y lograron establecernos un etiquetado frontal que ha engañado a la población desde hace 10 años’, señalo Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.



Ana Larrañaga, coordinadora de la red de organizaciones ContraPESO —también organización integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria—, declaró: ’Celebramos el avance de esta norma ya que garantizará que nuestra población acceda a información clara sobre lo que consume. Esta medida sin duda es necesaria para combatir la otra epidemia que México enfrenta y que hoy nos ha hecho más vulnerables ante el Covid-19: el sobrepeso y la obesidad. También es un gran acierto que las autoridades continúen con sus deberes haciendo uso de recursos digitales para evitar contagios y les exhortamos a que se publique lo antes posible en el DOF’.



La Alianza por la Salud Alimentaria subrayó que la epidemia de obesidad está causando alrededor de 200 mil muertes anuales, un promedio de 22 muertes cada hora. De manera especial, se refirió a las 40 mil muertes que se asociación cada año al consumo de bebidas azucaradas.