Industrias comercializadoras de leche explotan a pequeños y medianos ganaderos

Inaceptable que las grandes comercializadoras de la leche obtengan muy altas ganancias que no comparten con quienes les surten el producto fresco y auténtico cien por ciento’, dijo Álvaro González Muñoz, dirigente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche.



Más de 140 mil pequeños y medianos productores de leche de 20 estados del país, reclaman a la industria y al gobierno federal pagarles precios justos, frente al riesgo de quebrar y desaparecer de la actividad.



En la relación comercial a cargo de SEGALMEX, el ’precio de garantía’ ofrecido hace dos años a los productores lecheros, por el presidente de la República, ha sido rebasado, con el agravante de que el retraso en el pago ha provocado el cierre de miles de establos.



’Así, la relación comercial es totalmente de un solo lado, del sector empresarial’ aclaró, y añadió que los pequeños y medianos productores reciben esos 6.80 pesos por litro entregado a ‘pie de establo’. Puntualizó que los costos de producción de un litro de leche van de 7.50 a 8.50 pesos en promedio. Esto depende del tipo de alimentación que se suministra a las vacas productoras de leche. ’De todas formas, perdemos utilidad’, dijo.



Añadió Álvaro González añadió que parte de la alimentación de las vacas requiere de maíz, pasta de soya, entre otras materias primas de importación, pero eso no lo consideran los industriales de la leche que cada vez son más exigentes para que la leche contenga más sólidos, es decir crema y proteínas.



La razón de esta exigencia, expresó, es que únicamente la crema y proteínas significan un valor adicional para la industria láctea compradora, de 1.50 pesos por litro.



Estimó que, si se evaluara correctamente el beneficio otorgado a un reducido grupo empresarial (pequeño monopolio) de la leche en los últimos sexenios que prácticamente se les otorgó permiso para despojar a los pequeños productores del 90 por ciento del poder adquisitivo de un litro de leche, lo que hoy significa que nos deberían pagar en el establo 12.50 pesos por litro, es decir, dijo, se nos despoja de 5.70 pesos por litro.



’Esto significa que los ganaderos lecheros dejamos de percibir por la venta de leche durante un año, lo que alcanzaría para comprar un millón 500 mil vacas lecheras de buena raza por año. Sin embargo, a esto no le llaman ‘estafa maestra’’, puntualizó Álvaro González Muñoz.