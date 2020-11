INE aprueba criterios para obligar a los partidos a postular a mujeres en 7 de 15 Gubernaturas*: Beatriz Mojica Morga

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 06 noviembre 2020.-Con 9 votos a favor y dos en contra, el INE resolvió que los partidos deberán postular al menos a 7 mujeres en la totalidad de las 15 gubernaturas, ya sea por la modalidad de candidaturas por coalición o comunes.

En el acuerdo se refiere que de ninguna manera, se registrarán las candidaturas de mujeres exclusivamente en las entidades con menos competitividad.

Además prevé que si el partido realiza una sustitución en la candidatura, ésta deberá ser del mismo género.

Durante sesión extraordinaria urgente, los consejeros justificaron que la Sala Superior ratificó su facultad para emitir dichos criterios.

También advirtieron que la Suprema Corte de Justicia ha establecido que en materia de paridad de género se debe atender la norma constitucional.

En ese sentido, durante su participación, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional electoral, rechazó que la propuesta del órgano sea inconstitucional y una invasión de poderes, como lo alertó la Junta de Coordinación Política del Senado.

’No estamos destituyendo legislador, lo que estamos emitiendo es normar la actuación en el registro de las candidaturas de los partidos políticos nacionales’

En su oportunidad Carla Humphrey, consejera electoral, autora del acuerdo, explicó que la paridad de género es un principio constitucional desde 2019 que debe ser respetado y aplicado en las elecciones de 2021.

"La Constitución, leyes, tratados internacionales, jurisprudencias, recomendaciones, entre otros, amparan la paridad en gubernaturas. Una interpretación distinta violentaría estos principios y derechos que las mujeres han logrado"

La Consejera Adriana Favela recordó que los partidos usaron los mismos argumentos cuando se emitieron lineamientos para garantizar la paridad en las alcaldías, fueron impugnados y el poder judicial se pronunció a favor.

En tanto la consejera Dania Ravel dijo que no se tendría una democracia completamente desarrollada hasta que las mujeres están representadas en todos los ámbitos de la vida pública.

’Ya no se trata de adoptar acciones afirmativas sino de implementar y darle cumplimiento de un principio rector del Estado que ordena la inclusión efectiva de las mujeres (...)Los criterios sientan las bases para combatir prácticas discriminatorias e incorporar efectivamente a las mujeres en todos los espacios’.

Al emitir su postura en contra, el diputado Alejandro Viedas de Morena y el senador Antonio Martín del Campo del PAN, acusaron al INE de extralimitarse en sus facultades, además, coincidieron en que la medida es extemporánea, pues en muchos estados las precampañas están por arrancar. Además aseguraron que también invade las facultades de las entidades para definir a sus ejecutivos federales.

’Eso lo tiene que decidir la ciudadanía así es la democracia y no imponer desde un órgano colegiado’, afirmó.

El representante del PRI, el diputado Rubén Moreira, dijo que éste será respetuoso de la decisión de los consejeros, mientras los nuevos partidos Redes Sociales y Fuerza Social se pronunciaron porque al menos 7 de los futuros gobernadores sean mujeres.

El proyecto de acuerdo aprobado por el INE, tiene como antecedente el documento que interpuso en agosto Selene Vázquez, aspirante a gobernadora por Michoacán. En este escrito se solicita al Instituto dictar criterios "para garantizar el principio de paridad en la postulación de las candidaturas a las gubernaturas", bajo el planteamiento de que actualmente en 32 entidades sólo dos mujeres son gobernadoras: Sonora y la CDMX.