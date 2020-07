INE brinda constancia digital durante la contingencia a quienes no tengan su credencial

Ciudad de México. 9 Jul 2020.-Ante el cierre de oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) a causa de la contingencia sanitaria de COVID-19, el organismo ha puesto a disposición de los usuarios el trámite de una Constancia Digital de Identificación, que brindará validación temporal para quienes por diversos motivos no cuentan con su credencial electoral.

El certificado es válido por tres meses y es completamente gratuito.

¿Cuál es el uso del certificado digital?

Su objetivo es servir como identificación oficial durante el periodo de la contingencia. El certificado contendrá un código QR con información encriptada de ciudadanos. Las instituciones públicas y privadas podrán verificar los datos del certificado electrónicamente utilizando la aplicación que el instituto poseerá. También tiene una hoja de preguntas, con casi ningún dato personal visible.

El INE ha gestionado con instituciones públicas y privadas para que dicha constancia sea aceptada para la realización de los trámites que al usuario le convengan, sin embargo, cada institución determina su nivel de aceptación.

Las instituciones públicas y privadas deben leer los dos códigos QR para verificar los datos del certificado a través de la aplicación proporcionada por el instituto el cual solo revisará los datos correspondientes de la persona.

El proceso se realiza de la siguiente forma:

-Descargue la solicitud de "Evidencia digital" dando clic aquí.

-Para procesar su certificado, debe completar y firmar la solicitud.

-Escanee o tome fotos de ella.

-Enviar solicitudes firmadas por correo electrónico a [email protected]

-El INE recibirá su solicitud y verificará que su solicitud esté completa y corresponda con el registro actual en la lista de elecciones y la lista de nombres.

-Si corresponde, INE emitirá su certificado digital y lo enviará a su correo electrónico.

-Imprima su certificado digital.

-Presentar a instituciones públicas o privadas según sea la situación de uso.

¿Quiénes pueden tramitar la constancia?

Todos los ciudadanos que estén efectivamente registrados en el censo electoral podrán iniciar sus solicitudes de evidencia digital, incluidos aquellos ciudadanos que no puedan cobrar sus derechos de voto para suspender las operaciones en el módulo de servicio al ciudadano.

¿Cuánto tiempo tengo para tramitarlo?

El certificado digital utilizado para la identificación puede tramitarse entre finales de mayo de 2020 y el 1 de septiembre de 2020.

¿Puedo votar con este documento digital?

No es posible. Los certificados digitales son solo para fines de identificación, por lo que los ciudadanos pueden verificar sus identidades al realizar procedimientos administrativos ante instituciones públicas y privadas, pero no pueden votar.