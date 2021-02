INE: cuál es la fecha límite para reponer la credencial en caso de extravío

Este año, se llevarán a cabo las elecciones más grandes del país, motivo por el cual el Instituto Nacional Electoral (INE), dio oportunidad a la ciudadanía de realizar algunos trámites pendientes.



René Miranda, director Ejecutivo del Registro Federal Electoral, anunció que los módulos del INE aún estarán operando hasta el próximo mes, con el objetivo de que la mayor parte de la población pueda emitir su voto en los comicios que se registrarán el 6 de junio.



Explicó que una de las actividades es la entrega de decenas de credenciales que fueron tramitadas hace unos días, pero que aún no han sido entregadas.



Mientras que la segunda acción para el bienestar de los pobladores, es la reimpresión de los plásticos, es decir, aquellas personas que no sea de primera vez, y requieran el documento por cualquier situación podrán acudir a los módulos correspondientes.



’Nadie está exento de perder su credencial y que ya no puedan votar. Todavía tenemos hasta mayo para solicitar una reposición y que puedan participar en este proceso electoral’, destacó el director Ejecutivo del Registro Federal Electoral.





El proceso estará permitido a partir de este jueves 11 de febrero y hasta el próximo martes 25 de mayo.



¿Cómo tramitarla?



El interesado deberá presentarse en el módulo u oficinas del INE más cercanas a su domicilio, agendar una cita y llevar los siguientes documentos:



*Comprobante de domicilio.



*Acta de nacimiento.



*Identificación con fotografía.



En caso de no tener identificación o comprobante de domicilio, el interesado podrá presentar dos testigos.



*El primero debe tener su Credencial para Votar inscrita en el mismo municipio o alcaldía a tu domicilio.



*El otro testigo debe tener inscrita su Credencial para Votar en la misma entidad federativa donde vives.



Desde el pasado mes de enero, el INE reforzó la atención al público en los módulos de credencialización de todo el país, a fin de garantizar que las y los ciudadanos mexicanos puedan ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones del 6 de junio, afirmó René Miranda Jaimes.



’Haremos un esfuerzo para que nadie se quede sin votar, vamos a permitir el registro y el trámite de reposición de la Credencial para Votar de manera segura’, reiteró.



Es importante recordar también que, aquellos que cuenten con el documento, pero perdieron vigencia el 2019 y 2020 no requieren renovarlas para participar en las elecciones.



’El Consejo General del INE aprobó un acuerdo y resolvió que las credenciales que vencían el 31 de diciembre de 2019 o 31 de diciembre de 2020, son válidas para participar el día de las elecciones del 6 de junio’.



Lo que se busca es que al menos 900,000 personas que tienen micas de 2019 y 3.7 millones más con credenciales vencidas el 2020, podrán emitir su voto sin necesidad de actualizarlas.



El INE dio a conocer que trabaja con la Asociación de Bancos de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que recuerden al personal que labora en las sucursales bancarias que las credenciales 2019 y 2020 son válidas para identificación, también mantienen la capacitación de funcionarios para que acepten las micas.



Ante la actual contingencia provocada por la pandemia de COVID-19, los módulos de atención mantienen las medidas sanitarias para evitar contagios como: sana distancia, uso obligatorio de careta o cubrebocas y aplicación de gel antibacterial.