INE, el botín electoral de partido

Quien no lee, a los 70 años habrá vivido una sola vida, ¡la propia!

Quien lee habrá vivido 5,000 años. La lectura es la inmortalidad hacia atrás

Umberto Eco, pensador y escritor italiano







El Instituto Nacional Electoral, sin duda alguna, es un factor que incide en las elecciones federales y muchas locales. Es un organismo estratégico que decide, en primera instancia, el futuro de los comicios y esto, definitivamente, puede inclinar la balanza electoral en favor o en contra de cualquier aspirante. No es decisivo, pero puede crear circunstancias que le fueran afines.



Por ello, es el ataque sistemático que recibe de parte de las estructuras de Morena. Desde la Presidencia de la República hasta los militantes que tienen la línea de desgastar, como lo hicieron desde la oposición, la autoridad del árbitro electoral.



Es lógico, en estos momentos. Morena busca por todos los caminos el llevarse el carro completo, como en los mejores tiempos de la actividad política del priismo. Busca el control total de los órganos electorales, así como del resto de los llamados ’autónomos’, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la misma Fiscalía General de la República, entre otros, donde quedaron ’carnales’ del Presidente de la República.



Es la usanza de los regímenes controladores. Esto, lo fincan en su política patrimonialista donde ’papi’ gobierno es el que domina nuestras vidas; se mete hasta en nuestras casas y alcobas. Un sistema feudal, donde el dador de todo es el señor feudal, quien tiene derecho de vida sobre todo lo que existe en su territorio. No hay democracia, por cierto, como analizó el sociólogo Max Weber



Pero, regresemos al tema del INE. En la selección de los aspirantes a ocupar las posiciones que quedarán vacantes con la salida por terminar su ciclo, de cuatro consejeros. En esta ronda, el Comité Técnico que analizó el historial profesional de decenas de aspirantes, dejó a 20 prospectos, quienes ocuparán un puesto en es órgano electoral, de 2020 a 2029.



Es increíble lo que ocurre alrededor de la ambición de poder y dinero de la clase política, que se desnuda día a día, conforme se acercan las fechas de las elecciones del año próximo.



En el proceso de insaculación de aspirantes a consejeros del INE, la semana pasada, sacaron de la jugada a un personaje cercano al organizador de redes sociales y cercano amigo de la Cuarta Transformación, John Ackerman. Se trataba de la amiga de su esposa, la secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y vinculado con su hermano Netzaí, titular del Titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Diana Talavera Flores, identificada claramente como militante de Morena.



Esto enfureció a Ackerman, quien descalificó el proceso y dijo que no había votado por las fallas en el procedimiento de selección. Esto, resultó ser falso. Sí había votado, pero el resto de los miembros del comité técnico no lo hicieron. Se ve que tiene lealtad a sus cercanos colaboradores.



Una reacción de Ackerman fue lanzarse contra Ciro Murayama y lo acusó de imponer a una familiar, su prima alma Eunice Rendón, para que fuera elegida como finalista del Proceso de Elección de consejera electorales del INE.



Al defenderse, Murayama dijo que: ’¿Cómo podría yo influir en la llegada de cualquier persona al Consejo General del INE? Sólo a través de incidir en la decisión del Comité Técnico que conformó las quintetas de aspirantes a consejeros y, acto seguido, logrando que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados me hiciera caso. Eso no sería suficiente: también debería asegurarme que dos terceras partes del pleno de la Cámara votase según mis deseos’.



Al final de cuentas, también quería que su sobrina pudiera participar y, en su caso, ganar una de las cuatro posiciones en disputa.



Lo que queda claro, independiente de los deseos de cada uno de estos actores, es la desesperación de muchos de tener aliados en el INE. Este organismo debe achicarse, estamos de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque es enorme su presupuesto. Además, debe ser un órgano totalmente separado de los partidos políticos, que defienda el interés de la democracia y sea el equilibrio de fuerzas para evitar abusos en materia electoral. Su autonomía debe ser total.



PODEROSOS CABALLEROS



LOZOYA FILIGRANA: El trato preferencia que le han dado al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, llama a un acuerdo que tendrán mucha filigrana política, desde la Cuarta Transformación. Han apostado mucho por el acuerdo que logró el político priista que recibió sobornos para, presuntamente, inyectarlos a la campaña de Enrique Peña Nieto. Estiman que esa pirotecnia le pegará, lo que es cierto si lo menciona Lozoya, a dos ex presidentes: Peña Nieto y Felipe Calderón. De ahí, a una buena parte de sus gabinetes dedicados a la materia energética. Pero los morenistas quieren más. Van sobre los despojos del priismo. Especialmente para la estructura política del peñanietismo y en especial sobre los legisladores, de todos los partidos, que aprobaron la reforma energética.



IPADE- MUJERES: El IPADE Business School, que dirige Rafael Gómez Nava, a través de su Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección, presentó su investigación titulada ’Transformando paradigmas, abriendo caminos al talento’, donde da cuenta del impacto de las mejores prácticas en lo relacionado a la mujer y la alta dirección al interior de empresas líderes en sus sectores y con operaciones en México: General Motors, IBM, MetLife, SAP y Scotiabank. Los resultados muestran que las estrategias implementadas por las empresas, como la creación de redes de mujeres y de promotoría, coaching y mentoría, o el uso de currícula anónima, entre otras, han sido exitosas, pues entre 2015 y 2018 se incrementó la cifra de mujeres en los niveles en los que enfocaron sus esfuerzos. El sector financiero, por ejemplo, tuvo un incremento de 11% en directoras; y tecnología e industria pasó de 21.8% a 25.1%.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



GRUPO MARHNOS: La desarrolladora de proyectos inmobiliarios e infraestructura, que dirigen Iñigo y Nicolás Mariscal, colaboró con la Alcaldía Miguel Hidalgo, que gobierna Víctor Hugo Romo, en la rehabilitación de áreas públicas y oficinas de gobierno ubicadas en el bajo puente de Ejército Nacional y Gutenberg.







