INE muestra formato de boleta electoral para elegir diputados federales en elecciones 2021

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer el formato muestra de la boleta electoral que se utilizará el próximo 6 de junio para elegir diputados federales en las elecciones 2021.



El formato tiene espacios iguales para elegir entre 10 partidos políticos y dos candidatos independientes; aparecen en este orden en la boleta electoral:



PAN

PRI

PRD

VERDE ECOLOGISTA

PARTIDO DEL TRABAJO

MOVIMIENTO CIUDADANO

MORENA

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

FUERZA POR MÉXICO



Además, debajo hay un espacio para que los ciudadanos indiquen si desean votar por algún candidato no registrado.



Este diseño de boleta electoral tuvo un dictamen técnico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Azcapotzalco, sobre la proporción visual de los emblemas de los partidos políticos, ya que hubo algunos que alegaron que sus logotipos eran más pequeños que otros.



¿Por qué aparecen en la boleta electoral primero unos partidos electorales y no otros?

De acuerdo con Uuc-kib Espadas, consejero del INE, partidos como el PRI y PAN aparecen primero en la boleta electoral porque se obedece al criterio de antigüedad en que obtuvieron su registro electoral.



En el anverso de dicha boleta electoral se pueden identificar datos como:



Cargo de elección popular por el que se votará

Datos de identificación del lugar donde se emite el voto

Candidaturas de Mayoría Relativa de los Partidos Políticos Nacionales

Candidaturas Independientes

Candidaturas no registradas

Mientras que en el reverso de la boleta electoral, las Candidaturas de Representación Proporcional de los partidos políticos nacionales. Este miércoles el INE dio a conocer que los nacidos en los meses de agosto y septiembre y cuyo apellido paterno inicie con la letra ’A’ serán candidatos a ser funcionarios de casilla para las elecciones 2021.



La importancia de la participación de la ciudadanía, según explicó Lorenzo Córdova, presidente del Consejo General del INE, es que así se constituye un eslabón fundamental de la ’cadena de confianza’ para cuidar que no se manipule el voto ciudadano. Es por eso que, para las próximas elecciones, los nacidos en los meses de agosto y septiembre podrán ser funcionarios de casillas y participar en las elecciones.