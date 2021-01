INE ratifica a Gonzalo Vicencio como secretario general de Morena en Veracruz

Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó a Gonzalo Vicencio Flores como secretario general en funciones de presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), luego que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos emitió el oficio No. INE/DEPPP/DE/DPPF/7838/2020, donde específica la integración del Comité Ejecutivo Estatal de este instituto político en Veracruz.



Y es que en dicho oficio, de fecha 26 de noviembre y que apenas en esta semana se les hizo de su conocimiento, signado de manera electrónica por el Maestro Patricio Ballados Villagómez, y dirigido al maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, da respuesta a la solicitud hecha por la licenciada Claudia Iveth Meza Ripoll, directora ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Local del estado de Veracruz.

A través del oficio OPLE/DEPPP/442/2020, se le solicitó en el punto 3: ’informe si la persona que ostenta la Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de Veracruz, se encuentra legitimado para ejercer las funciones de presidente de dicho órgano’



En respuesta a esa petición, la dependencia federal respondió: ’Hago de su conocimiento que la presidencia de dicho órgano se encuentra acéfala, sin embargo, acorde a lo señalado en el artículo 32 inciso b, de la norma estatutaria correspondiente, el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal, suplirá al presidente en su ausencia’.



Además, certifica que la integración actual del Comité Ejecutivo Estatal está conformado por los ciudadanos Gonzalo Vicencio Flores, como secretario general; Yair Ademar Domínguez Vázquez, secretario de Organización; Dimas Roberto López Aquino, secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda; José Ángel Echeverría Escamilla, secretario de Jóvenes; Claudia Aisa González Pardo, secretaria de Mujeres; Clementina Yolanda Coyohua Zepahua, secretaria de Asuntos Indígenas y Campesinos; Alejandro Moreno Hernández, secretario de Derechos Humanos y Sociales; Carol Esbeidy Conde Martínez, secretaria de Arte y Cultura; María Isabel Morales Herrera, secretaria de la Diversidad Sexual y David Alemán Ocampo, secretario de la Producción y el Trabajo.



«Con esto se despejan dudas que voces mal intencionadas trataron de sembrar entre la militancia». Señaló Vicencio.



Al respecto, el dirigente estatal morenista Gonzalo Vicencio Flores, señaló que con esto se despejan muchas dudas que personas mal intencionadas han tratado de sembrar en los militantes y simpatizantes de este instituto político, que actualmente representa al gobierno de nuestro país y estado.



Hizo un llamado a la militancia y simpatizantes de Morena en la entidad veracruzana a no dejarse llevar por esas voces que propician desinformación entre las bases y los instó a sumarse a las actividades que realiza la dirigencia estatal para fortalecer la unidad interna del partido.



De igual manera, refrendó a los ciudadanos lopezobradoristas veracruzanos el compromiso de preservar los objetivos y preceptos que han hecho de MORENA el primer partido del pueblo: ’No Robar, No Mentir y No Traicionar al Pueblo’, el cual será la consigna de los que sean abanderados por partido guinda.