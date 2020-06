INE, sin autoridad moral

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la autoridad moral del Instituto Nacional Electoral (INE) que prácticamente se ha convertido en cómplice de la defraudación del voto y de violentar los derechos ciudadanos al no respetar la voluntad popular. Y a cambio de ellos obtienen jugosas prebendas cuando sus cargos deberían ser honorarios.

Si tuvieran autoridad moral tendrían la confianza de la gente, pero como no es así, como son servidores del poder y de quien lo ejerce, reciben fabulosos sueldazos que los convierten en una casta dorada, cuando debería ser un consejo respetable. El presidente dijo que la empresa Odebrecht financió parte de la campaña del ex presidente Enrique Peña Nieto y rebasó los topes de financiamiento pero los consejeros no dijeron nada ni antes ni después.

Recursos ilimitados para el ejercicio de sus funciones que, repetimos, deberían ser honorarios, es el pago a su silencio, al avalar la imposición de candidatos y la existencia o no de partidos políticos afines al sistema gobernante. Ahora, como lo ha expresado el Presidente, la defraudación electoral (como los fiscales), son delitos graves. Ya no habrá desviación de recursos públicos hacia partidos o candidatos ni la maquinaria oficial estará a su disposición.

El INE, como ejemplo de corrupción y complicidad, deberá ser sustituido por otro mecanismo para vigilar la transparencia del ejercicio de la democracia en nuestro país para que, efectivamente, quienes lleguen a los cargos públicos lo hagan con plena confianza en el sentido de que cuentan con el voto popular y su arribo a los cargos públicos es producto de la confianza ciudadana. Este, como otros organismos, se deben revisar sus funciones y renovarlos en beneficio del país.

TURBULENCIAS

Incendian oficinas del PRI en Oaxaca

A escasos 20 días del arribo del empresario Eduardo Zavaleta Rojas y Zuleyma Amayrani a la dirigencia estatal del PRI en Oaxaca, dos hombres armados se introdujeron a sus instalaciones del edificio, sometieron al custodio y prendieron fuego a oficinas donde había documentos y computadoras presuntamente comprometedoras para quienes ordenaron tal ilícito. Los nuevos dirigentes consideraron esto como un acto de intolerancia y afán de polarización política, lo cual deberá investigarse para deslindarse responsabilidades…El enfrentamiento entre el líder interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar y la ex dirigente y actual secretaria general, Yeidckol Polevsky, causa más daño que un ataque del PRI, PAN y PRD dijo el líder del Senado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, al anunciar cambio de fechas de la sesión presencial en la Comisión Permanente, donde se votará un periodo extraordinario para armonizar las leyes del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para el próximo domingo 28 de junio, y en caso de aprobarse el extraordinario se realizaría los días 29 y 30… El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Movilidad, repartió 10 mil botes de gel antibacterial y cubrebocas, a quienes transitan por avenidas y principales cruceros de la ciudad de Oaxaca, así como de los Municipios de San Juan Bautista Tuxtepec, en la región de la Cuenca, y Salina Cruz, en la región del Istmo, tres ciudades elegidas por ser las de mayor número de contagios y muertes por COVID-19. "Gracias a la donación de ERIAM, empresa 100% mexicana, el día de hoy sumamos un aliado más en casa; a través de la donación de estos botes de gel antibacterial y cubrebocas, contribuimos a la protección de la población de este peligroso virus. Dichos insumos fueron entregados de forma gratuita para beneficio de las y los oaxaqueños." señaló Ivette Morán de Murat, presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca…

[email protected]

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista