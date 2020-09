INE: una de cal y otra de arena

Retomado de La Jornada sept 6/2020



La decisiones adoptadas el pasado

viernes por el Instituto Nacional

Electoral (INE), en relación con

las agrupaciones que aspiraban a

obtener su registro como partido

político con miras a competir en las elecciones intermedias de 2021, evidenciaron, de

manera simultánea, las luces y las sombras

que desde su fundación han caracterizado a

la dependencia encargada de organizar los

comicios federales en el país.

Dos de las siete organizaciones aspirantes a

partido concitaron especialmente la atención

pública y corrieron con suerte diversa: una

fue México Libre, agrupación cuya principal

figura venía siendo el ex presidente Felipe

Calderón (aunque ahora resulta que la esposa

de éste, Margarita Zavala, afirma que es ella y

no su marido quien encabeza el agrupamiento) y la otra el Partido Encuentro Solidario,

antes llamado Encuentro Social y que con

ese nombre perdió su registro en 2019 por no

alcanzar 3 por ciento de la votación requerida

en al menos una elección federal.

México Libre, el partido de la dupla Calderón-Zavala, se quedó sin el registro que sus

integrantes preveían obtener sin inconvenientes, en tanto que la nueva versión del PES logró su cometido: participar en las elecciones

del año próximo y recibir anualmente el presupuesto que la ley dispone para los institutos

políticos. En el primer caso la resolución del

INE es para celebrar. La principal razón esgrimida por el organismo electoral para negar

el registro fue que 8.18 por ciento de las aportaciones recibidas por la agrupación provino

de personas no identificadas; pero más allá de

ese muy atendible argumento, lo cierto es que

México Libre no constituiría ningún aporte

para la democracia, en tanto es sólo el intento

de reditar una política que, precisamente bajo

el gobierno de Calderón, resultó muy costosa

para la República por su turbia gestión económica, política y social.

En el caso de Encuentro Solidario, en cambio, la decisión del INE es desafortunada: el

PES es prácticamente una asociación confesional, en cuyas asambleas constitutivas

participaron probadamente al menos 15 ministros de culto, contraviniendo el principio

de laicidad al que tanto costó darle carácter

constitucional. Los religiosos, asimismo,

habrían tenido activa participación en la

recaudación de fondos para el partido. En

tal sentido el propio titular del INE, Lorenzo

Córdova –quien votó en contra de otorgar el

registro– señaló que el citado principio de

laicidad se encuentra en entredicho y bajo

asedio, no obstante lo cual una ajustada

votación de 6 a 5 determinó que el partido

fundado por Hugo Éric Flores saliera con

su registro en la bolsa. Los antecedentes de

Flores, quien funge como ’superdelegado’

en Morelos (cargo que obtuvo tras una simulada renuncia a su liderazgo del PES), no

son los mejores para un dirigente que habla

de integridad y moral: pastor evangélico y

aliado electoral de Felipe Calderón, en su

momento fue defensor de los paramilitares

acusados de atacar, en 1997, a integrantes

de la organización Las Abejas en Acteal,

Chiapas, donde resultaron asesinados 45

indígenas tzotziles.

En suma, en esta ocasión, el Instituto Nacional Electoral dio, como suele decirse, ’una

de cal y otra de arena’, lo que siembra una

interrogante sobre los criterios utilizados en

el organismo para determinar qué agrupaciones reúnen las condiciones para incorporarse

constructivamente al sistema nacional de

partidos políticos.