INE: Ya podrás tramitar tu credencial de elector sin cita

¿Necesitas tu INE? Si eres de los que ya se desesperó porque nunca encuentra disponible cita para tramitar su credencial de elector ya podrás acudir sin necesidad de tener agendada una, te explicamos qué dijo el instituto.



A partir del 1 de febrero el INE atenderá sin cita para tramitar credencial de elector en sus módulos de atención ciudadana, aún si no se cuenta con cita para ello y es que debido a la pandemia por COVID-19 el servicio había estado parcialmente suspendido y controlado bajo las medidas sanitarias correspondientes por lo que se tenía que agendar previamente una cita, sin embargo, la demanda ha sido superior.



Por lo que con esta medida se busca que las personas que requieren actualizar el domicilio de su credencial para votar con Fotografía o registrarse por primera ocasión lo hagan a la brevedad.



ESTOS SON LOS TRÁMITES QUE SE PODRÁN REALIZAR EN LOS MÓDULOS DEL INE:

Cambio de domicilio.

La reimpresión sin cambio de datos podrá realizarse hasta el 25 de mayo (Para aquellos que requieran reponer su credencial por robo o extravío).

Inscripción por primera vez al Padrón Electoral: Para jóvenes que tienen 18 años y no se han inscrito o que cumplen la mayoría de edad a más tardar el 6 de junio de 2021, para poder votar en las próximas elecciones.

Aquellas credenciales con fecha de vigencia del 19-20 aún serán válidas.



La fecha límite para poder realizar estos trámites es el 10 de febrero.



El Instituto Nacional Electoral INE atenderá a personas en los Módulos de Atención Ciudadana con cita y sin cita, a partir del 1 de febrero de 2021, por lo que si ya tienes tu cita, se te respetará, pero se busca que aquellas personas que también requieren actualizar sus datos lo hagan a la brevedad.



ATIENDE A LAS MEDIDAS DE SANIDAD EN LOS MÓDULOS DEL INE:

Es obligatorio seguir el siguiente protocolo de sanidad:



Portar el cubrebocas en todo momento.

Permitir la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial al ingresar al Módulo.

Acudir sin compañía, a menos que la persona requiera de asistencia.

No se les permitirá la entrada a los Módulos de Atención Ciudadana a personas que presenten algún síntoma de enfermedad o sin cubrebocas.



REQUISITOS PARA TRAMITAR TU INE:

Acta de nacimiento

Identificación oficial que sea original y vigente.

Comprobante de domicilio.

Por lo que, si necesitas tramitar tu INE y no encuentras citas disponibles, ya podrás asistir a tu módulo correspondiente respetando las medidas sanitarias para evitar contagios por COVID-19.