Ineptitud e irresponsabilidad de este gobierno han provocado desabasto de vacunas y medicamentos: Senadores del PAN

INEPTITUD E IRRESPONSABILIDAD DE ESTE GOBIERNO HAN PROVOCADO DESABASTO DE VACUNAS Y MEDICAMENTOS



Exige GPPAN adquirir los medicamentos y vacunas que se necesitan para garantizar la salud de los mexicanos.



En 2016, el Gobierno federal compró más de 14 millones de dosis de vacunas contra la tuberculosis, este año compró sólo 83 mil.



Para el virus del papiloma humano hace cuatro años se adquirieron tres millones 300 mil dosis, en 2020 apenas 100 mil.



Si los actuales encargados no pueden que renuncien.



La ineptitud e irresponsabilidad del gobierno de Morena ha provocado no sólo desabasto de medicamentos en general, sino de vacunas en particular, lo que pone en peligro a la niñez mexicana, acusaron las senadoras y los senadores del Partido Acción Nacional (PAN).



En ese sentido, hicieron un enérgico llamado a las autoridades del Sector Salud y a la Secretaria de Hacienda a adquirir los medicamentos y vacunas necesarias con la mayor celeridad posible, ante el actual desabasto que se profundizó con la llegada de este Gobierno.



Exigieron a las autoridades hacendarias y de sector salud a actuar con profesionalismo y responsabilidad. ’Si los actuales encargados no pueden que renuncien’.



Al día de hoy existe no sólo falta de medicamentos, como los necesarios para niños que padecen cáncer, sino de vacunas para diversas enfermedades, como el sarampión, hepatitis B, neumococo, hexavalente, tosferina, tétanos neonatal, señalaron las y los legisladores del PAN.



Refirieron que, de acuerdo con datos de la misma Secretaría de Salud, el esquema de vacunación infantil en México se integra por 14 vacunas que protegen contra 20 enfermedades, pero se estima que la cobertura no llega siquiera al 80 por ciento a nivel nacional.



Mientras en 2016 el Gobierno federal compró más de 14 millones de dosis de vacunas contra la tuberculosis, este año compró sólo 83 mil, indicaron.



Asimismo, para el virus del papiloma humano hace cuatro años se adquirieron tres millones 300 mil dosis y en 2020 apenas 100 mil, lamentaron.



De acuerdo con la Asociación Mexicana de Vacunología los problemas de desabasto han sido provocados por el nuevo sistema de compra y distribución de medicamentos que puso en marcha el Gobierno federal en 2020 con la pretensión de concentrar todas las adquisiciones.



’Y esto tiene un nombre, ineptitud e irresponsabilidad del Gobierno federal de no comprarlas’, manifestaron las y los senadores.



Ineptitud e irresponsabilidad que ponen en riesgo a millones de mexicanas y mexicanos, particularmente a los más pequeños, enfatizaron.



El desastre que se padece en el sector salud es preocupante pues hay niñas y niños sin medicamentos para el cáncer y mujeres sin tratamientos oncológicos.



Además de la falta de medicamentos se registran compras con sobreprecio de material y equipo médico y, en ciertos casos, compras de artículos inservibles.



’Por mucho que intenten mentir la realidad es implacable, pues de acuerdo con el reciente estudio publicado por Bloomberg, México es el peor país para atender la pandemia. Somos el lugar 53 de 53 países evaluados. Tenemos la tasa de pruebas positivas más alta con 62%, la tasa de crecimiento mensual en muertes más alta’, refirieron las y los senadores del PAN.



En los próximos meses, además, se vivirá el reto, primero, de adquirir con la mayor celeridad posible las vacunas contra el Covid, pero además se requiere restablecer las cadenas de suministro para garantizar que lleguen a tiempo y que llegue a cada mexicano que lo solicite.



El GPPAN llamó a las autoridades hacendarias y de sector salud a actuar con profesionalismo y responsabilidad.



’Si los actuales encargados no pueden que renuncien. La máxima de 90 por ciento honestidad y 10 por ciento experiencia no es suficiente. Necesitamos 100 por ciento honestos y 100 por ciento eficientes pues está en juego la vida de las personas’, demandaron.