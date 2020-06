Inexistentes protocolos para garantizar un trato humano a los pacientes hospitalizados con COVID- 19: Doctor Elías Miguel Moreno Brizuela

CIUDAD DE MEXICO, A 15 de junio. -Un protocolo ayudaría muchísimo a transitar la terrible experiencia de ser internado y aislado por complicaciones de salud



· El mayor pesar de las familias con un paciente internado en condición crítica es no acompañarlo en sus horas difíciles y que en su posible fallecimiento tampoco puedan despedirse.



· ’Todos tenemos el derecho a una muerte digna o una recuperación digna’.







El expresidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social del Senado de la República, Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela, afirmó que mientras los internamientos y fallecimientos siguen en aumento, se carece de un protocolo de comunicación y acompañamiento emocional para los pacientes de Covid19 internados en los hospitales.







Recordó que hace más de 15 días, le envió una carta al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde le presentó un protocolo para garantizar un trato humano a los pacientes hospitalizados con Covid-19, sin embargo, dijo, a la fecha no hay respuesta alguna.







Por ello, reiteró a través de una nueva carta, que se aplique este protocolo, además de refrendar el compromiso solidario con quienes viven los estragos de la pandemia.







El también exsecretario de Protección Civil del Distrito Federal (2006-2012), argumentó que como médico cardiólogo y como ser humano, no es difícil imaginar la aterradora experiencia que viven los pacientes hospitalizados con síntomas agravados de Covid19.







’Pienso en el malestar, el dolor, el miedo, incluso el pánico que sienten minuto a minuto, hora a hora, día a día; emociones derrumbadas por la sensación de soledad y abandono, en la que no hay garantía de reencontrarse con sus seres queridos’, añadió el Dr. Moreno Brizuela.







Subrayó que el mayor pesar de las familias con un paciente internado en condición crítica, es no poder acompañarlo en sus horas difíciles y que en su posible fallecimiento tampoco puedan despedirse.







Afirmó que todos tenemos el derecho a una muerte digna o una recuperación digna. ’Para lograrlo debemos sumar al esfuerzo médico una atención asistencial que fortalezca el estado de ánimo de los pacientes que luchan por su vida, en un momento de crisis’.







Explicó que el protocolo, es en esencia una propuesta de coordinación de la atención médica requerida, con una acción humanista, solidaria en la comunicación de los pacientes con sus seres queridos.



Algunas acciones del protocolo propuesto, establecería que los hospitales permitieran que el familiar de un paciente terminal con Covid19 fuese autorizado para despedirse en la intimidad. Lo haría ataviado con EPIS (equipos de protección individual) y en el momento en que se lo indiquen los médicos que atienden al paciente.







En este aciago tiempo hemos visto gestos solidarios del personal médico con quienes lo necesitan. Propongo que esta labor sea permanente y formal en las áreas de terapia intensiva, de urgencias, así como en las habitaciones de pacientes con Covid19, que aminore la zozobra y fortalezca las ganas de vivir, concluyó el Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela, expresidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social del Senado de la República.