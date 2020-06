Infantilismo empresarial

Durante el encuentro de dirigentes empresariales con Felipe de Borbón el máximo líder empresarial Gustavo de Hoyos arremetió en contra de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador y se quejó del mal trato aun cuando el Rey de España se refirió al vasto mercado que hay en la región con 800 millones de habitantes.

El encuentro no fue ni es para ventilar asuntos domésticos, sino para consolidar una visión empresarial de largo alcance en una treintena de países. La Monarquía española está ya en desuso y han pasado los tiempos de la injerencia de la realiza en asuntos que sólo incumben a los pueblos y a sus gobiernos legítimamente constituidos y quien vea al pasado está perdido.

En su desesperación por recuperar privilegios perdidos –condonación y evasión fiscal, créditos, contratos-, la cúpula empresarial no encuentra la forma de cómo llamar la atención y retener las mismas canonjías. Y la actitud del líder de Hoyos es la misma que tuvo con el recalcitrante panista Javier Lozano: le urge tener quien lo defienda y defienda al gremio.

Si los empresarios nacionalistas le dejan pasar esta nueva pifia a Gustavo de Hoyos será porque se identifican con su visión entreguista e infantil ante la derecha radical y la monarquía pasada de moda. Si demandan un cambio y no se adaptan a los nuevos tiempos se ahondarán las diferencias. Hay en Iberoamérica un vasto mercado, el Rey de España los conminó a conquista, no reñir con sus autoridades.

TURBULENCIAS

También da positivo Astudillo

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo –como en su momento fue Omar Fayad, de Hidalgo; Francisco Domínguez, de Querétaro y Adán López, de Tabasco- dio positivo a covid-19; el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat dio negativo pero cuatro de sus más cercanos colaboradores dieron positivo; a esto se suma el Director del IMSS, Zoé Robledo, el secretario general, Javier Guerrero; el de Finanzas, Humberto Pedrero Medrano y el titular de la Unidad de Evaluación de Delegaciones, Héctor Robles Peiro, en tanto el secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirma que ya baja la curva de la pandemia mientras que la OMS afirma lo contrario: se ha agudizado en el mundo…

La Canaco de la ciudad de México reportó daños por 22 millones de pesos a sus agremiados del Centro Histórico de la ciudad de México, tras la marcha para exigir justicia en el caso de Melanie, adolescente que fue pateada en la cabeza por cuatro policías capitalinos y en contra de los abusos policiacos. El líder de los comerciantes, Nathan Poplawsky dijo que no es un movimiento social, sino es un movimiento de interés de grupo que dañan la propiedad privada y aprovechan para cometer desmanes en contra de la ciudadanía…Los hospitales de Xoco y de Pediatría de La Villa, fueron los más afectados por las torrenciales lluvias que azotaron la noche del lunes 8 en la ciudad de México, entre otros daños a vialidades en donde hubo encharcamientos y anegaciones que afectaron diversas zonas…

El gobernador de Oaxaca Alejandro Murat desmintió que haya solicitado un nuevo financiamiento por 2 mil millones de pesos y dijo que cualquier acción de este tipo tiene que pasar por el Congreso del Estado; y el Congreso Local está dominado por Morena, cuyo líder, Horacio Sosa Villavicencio, ejerce un real y leal liderazgo en la vigilancia de los recursos públicos…

[email protected]

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista