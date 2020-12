Infiltra PAN reventadores al Congreso de Hidalgo durante sesión de Egresos

Pese a que la sesión para discutir y aprobar el proyecto de Egresos para Hidalgo en el ejercicio 2021 se realizó a puerta cerrada en el Congreso de Hidalgo, sin la presencia de medios ni de otros interesados para evitar contagios por COVID, sujetos no identificados arremetieron contra los diputados para manifestar sus inconformidades, siendo la Junta de Gobierno, encabezada por el PAN, la responsable de mantener la seguridad del recinto.



La responsabilidad de la seguridad del recinto corrió a cargo del plurinominal Asael Hernández Cerón, quien es el presidente rotativo de la Junta de Gobierno pese a que su partido el PAN no ganó escaño alguno de mayoría relativa en el Congreso las elecciones de 2018, siendo su personal el responsable de infiltrar sujetos para causar el desorden.



La Ley de Ingresos como de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 fue aprobada por un monto de 50 mil 273 millones 382 mil 361 pesos tras un receso previamente convocado que duró al menos 10 horas.



Lo anterior, no evitó sin embargo que en al menos dos momentos del debate, personas no identificadas arremetieran contra los diputados cuando tocaba el turno a morenistas. Una de ellas, incluso habló ’a nombre del Pueblo de Hidalgo’, sin identificarse y sin mayores credenciales que su propi dicho, dijo que la diputada morenista que en ese momento hacía uso de la voz ’era una mentirosa’.



Posteriormente, la totalidad de sujetos que nada tenían que hacer allí reclamaron durante la lectura de Noemí Zitle asegurando que mentía e incluso entregando un ’documento’ que exponía sus inconformidades. La mesa directiva tuvo que intervenir para evitar que se retrasara el protocolo que finalmente fue autorizado por unanimidad.Con información de Quadratín Hidalgo