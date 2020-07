Inflación, gasolina y electricidad

El tema de los precios de los energéticos representa un problema para el gobierno federal. Recuérdese que una de las promesas electorales de Andrés Manuel López Obrador fue que los energéticos, como la gasolina y la electricidad, no subirían su precio más allá de la inflación.

Sin embargo, de acuerdo con el documento ’Programa Sectorial de Energía 2020-2024’, emitido el 8 de julio por la Secretaría de Energía, como parte integrante del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se anticipa que para los próximos cinco años el precio de la energía seguirá aumentando por arriba de la inflación.

Se admite que ’actualmente los precios de los energéticos de consumo final señalados, son mayores en 0.42% a la inflación’, considerándose a estos a la electricidad doméstica, diésel, gas LP y las gasolinas en sus diferentes presentaciones.

Aunque se explica que ’la Secretaría de Energía realizará las acciones necesarias dentro de su competencia, para mantener estables los precios de los energéticos’, también se reconoce que, ’sin embargo, dado que el indicador se encuentra en función de las decisiones que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Reguladora de Energía, tomen en el ámbito de sus atribuciones; la meta para 2024 puede tener variaciones’.

Considérese que el costo de las energías primarias se fija por las condiciones internacionales; así, las autoridades nacionales no pueden fijar sus precios, por lo que se insiste que para los próximos cinco años aumentará el precio de la energía por arriba de la inflación.

Recuérdese que el 22 de marzo López Obrador presumió haber ordenado la baja en el precio de las gasolinas cuando no estaba dentro de su ámbito decisión; en realidad, ese descenso se generó por la guerra internacional de precios. Así, después de que el litro se ubicó hasta en catorce pesos, actualmente volvió a elevarse y está a punto de llegar a los 19 pesos.

Recientemente el Inegi reportó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo un alza de 0.55% respecto a mayo, así la inflación anual fue de 3.3%, la tasa más alta desde julio de 2019, cifra impulsada por aumentos en los precios de gasolinas, gas LP, pollo y naranja.

Entonces el gobierno federal, más precisamente el presidente López Obrador, tiene un problema de difícil resolución y compromete una de sus principales promesas políticas. Será necesario ver cómo las autoridades hacendarias y energéticas enfrentan esta situación y logran equilibrar los precios de gasolinas y electricidad para que no repercutan en la inflación y, a su vez, estos factores no incidan en otras áreas económicas.