Influenza podría contribuir a resistencia antibacteriana

La influenza podría contribuir a la resistencia antibacteriana, pues aún después de tanta información, existe una parte de la población y algunos médicos que quieren tratarla con antibióticos, señaló el especialista en neumología, Julio González Aguirre.



’La influenza no es un infección bacteriana. Aún existe un mito en la población y algunos doctores de formación básica de darle antibióticos al paciente que tiene influenza, y eso (ocasiona) que el virus agarre el medicamento y luego cuando a esa persona le da la bacteria ya no sirve de nada’, explicó.



En ese sentido, el miembro de la mesa directiva de la Sociedad de Neurología de Monterrey resaltó la importancia de la vacunación para enfrentar de manera adecuada la temporada de la influenza estacional.



’(Pues) tan sólo en Estados Unidos, la vacunación previno más de seis millones de casos, tres millones de consultas, más de 90 mil hospitalizaciones y más de cinco mil muertes’, apuntó durante el evento Aexpertos 2020 celebrado en Cancún, Quintana Roo.



Explicó que para realizar la vacuna, todas las naciones cuentan con una unidad que monitorea los casos y tipos de influenza, quienes una vez que recolectan los datos, los mandan a cinco u ocho centros a lo largo del mundo donde científicos realizan un tipo de mapa.



’Lugo de un par de juntas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se predice cuáles son los virus que aparecerán la siguiente temporada, y una vez que se decide esto, se mandan a las unidades para fabricar las vacunas’, detalló.



González Aguirre indicó que la vacuna toma una parte muy pequeña del virus para que al inyectarla, el cuerpo reconozca esas proteínas y cree defensas cuando la influenza llegué de verdad, ’funciona como un tipo de simulacro’.



Por lo cual, sí pueden existir pacientes que se vacunen contra la influenza y contraigan el virus, pero no es por la vacuna, es porque si bien hizo su función, el cuerpo puede que no haya despertado las defensas necesarias para atacar.



’La frecuencia de prevención de la influenza varia más o menos entre 40 y 82 por ciento, pues hay veces que lo expertos le atinan perfectamente a los virus que vendrán el próximo año, y hay veces que no, y no es que la vacuna no sea efectiva, sino que la predicción de los virus no salió como se pensaba’, apuntó.



Notimex