Infodemia hizo de las suyas este fin de semana

La epidemia de Fake News en el país, ahora apodada Infodemia, no sólo sigue haciendo de las suyas a través de usuarios de redes sociales sino que sus principales promotores son los mismos medios ’oficiales’, algunos incluso ’de prestigio’, quienes se caracterizan porque no tienen la menor intención de verificar sus fuentes para seguir su línea editorial.



El primer caso, como suele cada que se hace una evaluación de Fake News, corresponde al medio Reforma. El diario afirma que la SEP emite títulos con faltas de ortografía, agregando evidencia al respecto que comprueba lo dicho.



Reforma sin embargo, dice que es un problema de la SEP (federal) porque la SEP en Nuevo León ’así se lo dijo’. El diario pues, siguiendo su línea editorial, echa la bolita a las autoridades federales cuando el esquema que data desde octubre de 2018 no ha tenido señalamiento al respecto en el resto de entidades federativas en más de dos años, es decir, que en realidad exoneró al responsable de la grave pifia y en su lugar culpó a la institución federal.

En un artículo publicado en El País México, las libertades editoriales del escritor fueron más allá de ser meras aseveraciones temerarias, sino que rayaron en el absurdo. Para ellos, el productor y rapero Kanye West, “representa la cultura” (sí, así dice el artículo, no fue la invención del becario que opera redes sociales).



Por último, si bien se trata de la afirmación del entrevistado y no de la postura del diario, El Financiero señala que los mexicanos han dejado de ejercitar la mandíbula porque así lo dice el director de Finanzas de Trident.



