INFONACOT ofrece apoyo a trabajadores

+Posponen juegos deportivos de trabajadores



+Vigilancia satelital a problemas meteorológicos



A fin de reactivar la generación de créditos en las mejores condiciones posibles para trabajadores y trabajadoras, el pasado lunes 1 de junio el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), reabrió la mayoría de sus sucursales en todo el país, respetando las medidas dictadas por las autoridades sanitarias de nuestro país, ante la pandemia por COVID-19.



Durante su presentación en la conferencia vespertina Crédito a la palabra, el director general del organismo, Alberto Ortiz Bolaños, recordó que desde el lunes los usuarios con previa cita pueden acudir a las sucursales a tramitar cualquiera de los créditos que ofrece el instituto, incluyendo el recién creado Crédito Apoyo Diez Mil, cuyo monto es de 10 mil pesos y podrá pagarse en 33 cuotas mensuales de 360 pesos, después de tres meses de gracia.



Dijo que este nuevo financiamiento, que está pensado inicialmente para otorgarse a 300 mil trabajadores o trabajadoras, es parte de las medidas de apoyo que puso en marcha el Fonacot para mitigar los efectos económicos de la pandemia, el cual se sumó al Plan de Alivio que durante abril permitió a más de 240 mil acreditados diferir sus pagos al final del plazo de su crédito, sin intereses ni cargos moratorios y sin afectar su historial crediticio.



Recordó que los requisitos para acceder a un crédito Fonacot son contar con una antigüedad mínima de un año en el trabajo actual, tener un contrato por tiempo indeterminado y que el centro de trabajo esté afiliado al instituto.



El funcionario reiteró que para este y todos los servicios que se otorgan en sucursal, los interesados deben hacer una cita a través del portal www.fonacot.gob.mx o llamando al 800 Fonacot (3662268), esto con el fin evitar riesgos en la salud y demoras en los trámites.



’Sabemos que la generación de créditos por parte del Fonacot es imperante para muchos trabajadores y trabajadoras que hoy más que nunca requieren un financiamiento de fácil acceso y en las mejores condiciones, nuestra actividad es primordial y por ello estamos tomando todas las medidas necesarias para cuidar de nuestros usuarios y de nuestros colaboradores’, destacó.



En ese sentido, Alberto Ortiz invitó a los usuarios de Fonacot a consultar a través de la Página Web la lista de sucursales que ya están operando y sus horarios. Además, hizo un llamado para respetar los lineamientos de atención en sucursal como acudir con cita previa, usar cubre bocas y respetar la distancia de 1.5 metros entre persona y persona, dentro y fuera de las sucursales…..



POSPONEN EVENTOS DEPORTIVOS DE LOS TRABAJADORES POR COVID- 19



El Primer Vicepresidente del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanis Moreno anuncio en redes sociales que la edición 48 los Juegos Deportivos Nacionales de los Trabajadores serán pospuestos y por el m omento se han reprogramado para celebrarlos del 8 al 12 de noviembre próximo, esperando que haya pasado ya la terrible pandemias del COVID-19.



El dirigente sindical dijo que en general el deporte de los trabajadores del país sufrirá algunas modificaciones en su programa debido a la pandemia del COVID-19, como también el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa, a realizarse en Acapulco.



Destacó Reyes Soberanis responsable ejecutivo del Instituto del Deporte de los Trabajadores (INDET), que debido a la actual situación de salud mundial se pospusieron varios eventos tanto en el país como en el extranjero y que la contingencia mundial ha obligado a replantear varias cosas y el deporte no escapa a los cambios en pro de los participantes.



Añadió que los ajustes al programa nacional que impulsan el INDET y el Congreso del Trabajo, con el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), será analizado para programar las nuevas fechas de los procesos clasificatorios y competencias internacionales con sede en México.



En cuanto al Campeonato Mundial de los Trabajadores de Voleibol de Playa, en Acapulco, Guerrero, así como el Encuentro Internacional de Beisbol de Cuba, fueron aplazados hasta que haya posibilidades.



Además, el Festival Internacional Deportivo de los Trabajadores, con sede en Albena, Bulgaria, y el Torneo de Maxibaloncesto de los Trabajadores, con sede en Cancún, Quintana Roo, si fueron cancelados.



’Hay interés por traer el Campeonato Mundial de Fireball Extreme Challenge, evento espectacular por su ritmo de juego y la actividad física que exige. La sede propuesta es Cancún en noviembre de este año’, expresó el dirigente sindical.



El Instituto del Deporte de los Trabajadores realiza diversas gestiones para reprogramar los calendarios nacionales e internacionales, a fin de garantizar la participación de los trabajadores en los eventos del 2020….



MODERNIZARÁN INFRAESTRUCTURA ESPACIAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE HURACANES Y OTROS DESASTRES



La Agencia Espacial Mexicana (AEM), organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), redobla esfuerzos para fortalecer la protección satelital de la población mediante alertas tempranas ante emergencias y desastres, como huracanes, inundaciones, y otros fenómenos meteorológicos.



El Director General de la AEM, Salvador Landeros Ayala, explicó que se ha obtenido para nuestro país la donación de diez equipos receptores de Transmisión de Video Digital de nueva generación (conocidos como DVB-S2) para modernizar la señal de los satélites de telecomunicaciones en las diez estaciones denominadas ’GEONETCast-Americas (GNC-A)’, con las que cuenta actualmente nuestro país, distribuidas a lo largo del territorio nacional.



Recordó que, por gestión de la AEM, nuestro país fue integrado al GNC-A, un sistema solidario de recursos satelitales al que se encuentran conectados además de Estados Unidos (EU), otros dieciocho países como Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, Puerto Rico, o Uruguay, entre otros, con riesgos regionales compartidos.



El GNC-A es operado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EU (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), donadora de estos dispositivos, y misma que trabaja de manera estrecha con la NASA (National Aeronautics and Space Administration) en estos rubros.



Las antenas que conforman esta infraestructura espacial de segmento terrestre, una vez modernizadas con el DVB-S2, recibirán una nueva señal satelital con mayor ancho de banda y mayor volumen de información, que será operada por el Gobierno Federal en cooperación con instituciones académicas y científico-tecnológicas, en diez sedes programadas.



Cinco de estas estaciones receptoras modernizadas, serán operadas con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habiendo sido ubicadas dos en sus respectivas sedes en la capital del país, así como las otras tres, una en Mérida, otra en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y una más en Veracruz.



Una sexta, se encuentra en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), en la Ciudad de México; la séptima, en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en Baja California.



Las tres restantes se operarán, una con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en Aguascalientes, otra con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en dicha entidad, y otra en Quintana Roo, con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



En tiempos de no desastre, esta infraestructura, programada para entrar en pleno funcionamiento en el tercer trimestre de este año, permitirá la recepción de información útil para estudios, aplicación y exploración de datos meteorológicos, protección ambiental, cambio climático, sequía y seguridad alimentaria, y continuará apoyando la formación de jóvenes científicos y tecnólogos en la materia espacial-satelital de nuestro país.



Landeros Ayala concluyó que esta donación humanitaria, lograda con el invaluable apoyo de la Embajada de México en Estados Unidos de América y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la NOAA y el Departamento de Estado de EUA, contribuirá a fortalecer el uso de ciencia y tecnología espacial en nuestro país para las tareas prioritarias de prevención, mitigación y respuesta rápida ante emergencias y desastres naturales en protección de la población, sobre todo de la que más lo necesita….



([email protected])