INFONAVIT anuncia apoyos a trabajadores

Para apoyar a los trabajadores que menos tienen y que enfrentan problemas por la pandemia del COVID-19, así como ayudar a la mediana y pequeña industria el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) anuncio un programa de emergencia de 19 mil millones de pesos, basado en tres puntos fundamentales destinados a los trabajadores y a las pymes cumplidas..



El director del organismo, Carlos Martínez informó en conferencia de prensa que las medidas se toman para bien de los trabajadores que menos tienen y más lo necesitan, haciendo un llamado al sector empresarial a preservar en todo lo posible el empleo.

Al inicio de su intervención, el funcionario hizo un reconocimiento a los trabajadores del instituto que hacen posible la garantía de un derecho constitucional como es el de la vivienda, manteniendo el cuidado y la protección a los derechohabientes.

Anunció que en el INFONAVIT seguirán brindando el servicio, pero pedimos que lo hagan lo más posible vía electrónica y anuncia estas acciones, en primer lugar el paquete de medidas, porque la situación que atraviesa el país requiere solidaridad de gobierno, empresa y ciudadanos.

’Reiteramos a los patrones que se apeguen a las medidas que dicten las autoridades. Hay caída en el consumo que afecta a los servicios y bienes duraderos y reconocemos que nuestra economía está ligada las cadenas de producción y que se requiere protección al empleo. Por ello desplegaremos medidas para la solvencia de los trabajadores y apoyo a las pequeñas y medianas empresas’, destacó.

Las medidas beneficiaran a las pequeñas y medianas empresas y permitirá que los trabajadores sigan siendo el centro de las acciones, y reconocer el compromiso social para ayudarlos a proteger su hogar.

Señalo que el INFONAVIT estará pendiente del aviso de paros técnicos, perdida de empleo o cualquier medida propiciada por la situación actual, por lo que las acciones de apoyo las aplicara a partir del 15 de abril.

Se destinara un Fondo Universal para perdida de empleo de hasta tres meses del pago de la mensualidad y aplicara tras aviso en el portal o en la cuenta infoinavit

Habrá tolerancia en el pago, diferimiento de capital e intereses y se mantendrá el saldo congelado. Puede entrar de inmediato en caso de paro general obligatorio y también entrará en funciones a partir del 15 de abril.

Habrá un conjunto de beneficios para aquellas empresas que notifiquen paro técnico. Un 25 por ciento de descuento sobre las mensualidades del pago de los derechohabientes

Es necesario mantener flexibilidad a las pequeñas y medianas empresas. El Infonavit tiene habilitado para el pago de las aportaciones y amortizaciones cuando exista un aviso de suspensión de labores.

Y en el Punto Tres hay un conjunto de medidas muy especificas para impedir la desaceleración de créditos.

Las tres medidas sumadas 29 mil millones de pesos de manera efectiva y oportuna para que se mantengan la ayuda a los derechohabientes, y a las empresas.

El instituto despliega medidas financieras para colaborar por los trabajadores y apoyar a los patrones y que logren transitar este periodo adverso’, indicaron.

Fondo universal de pérdida de empleo, un paquete que dará alivio de hasta 3 meses del pago de mensualidad sin exigir un co-pago a las familias de los beneficiados, que aplicará a todos los que tengan dos o tres pagos omisos sin importar el año en que se haya originado el crédito, se deberá solicitar en la cuenta Infonavit para poder validar, notificar y aplicar inmediatamente.

Este primer beneficio es universal y aplica para todo el que lo necesite y que hayan tenido una repercusión en su empleo.

2.- Tolerancia de pagos, diferimiento de pagos de capital e intereses por tres meses con posibilidad de extensión, en el que no habrá intereses y el saldo se mantendrá congelado.

Las medidas de apoyo del Infonavit aplicarán a partir del 15 de abril.

3.- Si estamos en caso en el que un derechohabiente manda el pago, este se irá directamente a capital, sin pasar por intereses. Duración: tres meses y hasta tres adicionales.

4.- A las empresas que notifiquen paro técnico se le dará beneficio de 25 por ciento de descuento sobre el pago a derechoabientes. Solo se debe solicitar.

5.- Flexibildiad para empresas y trabajadores, sobre todo en pequeñas y medianas empresas. Se habilita flexibilización y pago de aportaciones y amortizaciones de estas empresas ante suspensión de labores.

5.- Incentivo de pago en tiempo y se ofrecerán facilidades para que las empresas se mantengan al corriente con las aportaciones.

6.- Flexibilización de burocracia por contingencia para evitar la ralentización de créditos.

EL ISSSTE SUSPENDERÁ PROVISIONALMENTE TRÁMITES PRESENCIALES DE PRÉSTAMOS PERSONALES

Como protección a la salud de los derechohabientes y sus familias, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) suspenderá de manera provisional a partir del próximo jueves 26 de marzo y hasta nuevo aviso, los trámites presenciales relacionados con los préstamos personales.

El Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda, destacó que, de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud, se refuerzan las acciones de prevención, detección, contención, control, retraso y reducción de contagios del COVID-19 en todo el Instituto para también proteger a las y los trabajadores.

La Oficina Virtual del ISSSTE continuará disponible para consulta de saldo de préstamo personal y Formato de Pago de Individuales (FOPI) para el pago total o parcial del crédito solicitado. www.oficinavirtual.issste.gob.mx

Para el Instituto lo más importante es salvaguardar la salud y el bienestar de sus 13.3 millones de derechohabientes, por lo que se toman las medidas necesarias y autorizadas por la Secretaría de Salud para continuar brindando los 21 seguros, servicios y prestaciones….

MEDIDAS RESTRIOCTIVAS PERMITIRAN LLEGAR A LA FASE 3 CON MENOR IMPACTO EPIDEMICO POR COVID-19

La aplicación masiva, enérgica y disciplinada de las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia ayudarán a que México entre a la fase 3 del coronavirus COVID-19 con un impacto epidémico menor, que permita atender a las personas enfermas, sobre todo, las críticamente enfermas, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, en Palacio Nacional.

Durante la conferencia de prensa matutina que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que las medidas restrictivas de la Jornada Nacional no terminarán con la epidemia; sin embargo, se logrará que el número de casos diarios no crezca exponencialmente como sucede en varios países europeos.

En este sentido, indicó que México, como lo reconoció la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue el primer país en reaccionar con medidas basadas en evidencia técnica y científica, y promovió la desmovilización masiva de la población del 23 de marzo al 19 de abril, es decir de forma anticipada; sin embargo, el riesgo de transmisión se mantiene.

’Tenemos que ser muy claros en entender esto: la epidemia no se quita de un día para otro. Todos aspiraríamos a pensar que se acabó la epidemia cuando termine el periodo de restricción, sin embargo, eso no se puede lograr’, remarcó.

’Necesitamos que las personas no estén en espacios públicos o escuelas, para cortar la transmisión’; sin embargo, las medidas se deben aplicar de acuerdo con la realidad de cada país, finalizó…..

