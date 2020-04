INFONAVIT, compras por licitaciones

+Mejora FONACOT resultado financiero

Luego de dar a conocer que suspendió los juicios masivos en contra de acreditados y dio de baja a 399 comercios que operaban Mejoravit en forma irregular, el INFONAVIT dijo que ahorró más de 2 mil 500 millones de pesos en 2019, gracias a su nueva política de adquisiciones por licitación dando, además, mayor transparencia a su operación y garantizando la sostenibilidad del Fondo

Destaco que desde el inicio de la presente administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en diciembre de 2018, se detectó la necesidad de emprender una cruzada en contra de prácticas que privilegiaban la corrupción y la opacidad, ya que, como consecuencia de estas, en años recientes, se abandonaron más de 650 mil viviendas a nivel nacional.

Entre las irregularidades detectadas, y que van en detrimento del espíritu social del fondo mutualista de las y los trabajadores de México, se encuentran la celebración de juicios masivos de cobranza, las macrosubastas de vivienda abandonada y recuperada, manejo discrecional del índice de cartera vencida, esquemas de fraude a través de coyotaje en la adquisición de crédito para mejoramiento o ampliación de vivienda y un alto porcentaje de asignación de contratos a través de manera directa, sin licitación, para la prestación de servicios y compra de bienes en el Instituto.

Por otra parte, también se detectó el pago de retiros especiales para directores generales y sectoriales; práctica que fue eliminada a solicitud de la actual administración al Honorable Consejo de Administración del Infonavit. Lo anterior, por considerar que dicha práctica arraigada en el pasado del Instituto bordaba en el terreno de la inmoralidad e injusticia frente a todas las y los trabajadores del Instituto.

En diciembre de 2018, el Instituto suspendió los juicios masivos en contra de acreditados morosos. De igual forma, se puso en revisión a los 18 despachos a través de los cuales se operaba la cobranza, rescindiendo cuatro contratos. En 2019, dicho servicio se licitó. Adicionalmente se puso fin a la comercialización de vivienda recuperada a través del esquema de macrosubastas.

Respecto al Índice de Cartera Vencida (ICV), el Instituto decidió aplicar una autocorrección para reconocer una clasificación discrecional de la cartera a través del programa Borrón y Cuenta Nueva. Tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como el Comité de Auditoría fueron enterados de dicha situación.

Para erradicar el uso desmedido de asignaciones directas de contratos de productos y servicios, en 2019 el Instituto aprobó una nueva Política de Compras a través de licitaciones, tomando como base una opinión emitida por el pleno la Cofece a solicitud de la nueva Administración del Infonavit.

Para reforzar este enfoque, la nueva Política de Compras del Instituto fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de noviembre de 2019. No obstante y producto de la voluntad de la Administración —y atendiendo el mandato de austeridad aprobado por el Consejo de Administración—, la compra de productos y servicios a través de licitaciones públicas incrementó de 14% en 2018, a 37.9% en 2019. La expectativa es que esta cifra aumente aún más, por encima del 50% en 2020.

De igual forma, con el objetivo de delinear los preceptos que deben guiar el actuar ético de todos los colaboradores e integrantes de los órganos de gobierno del Instituto, el 24 de diciembre de 2019, se publicó en el DOF el nuevo Código de Ética del Infonavit. Con este documento, se busca velar por la integridad, honestidad y transparencia en todas las relaciones que las personas que forman parte del Instituto tienen entre sí y con sus proveedores.

Además de luchar contra la corrupción y opacidad en su operación, el Infonavit ha decidido transparentar la rendición de cuentas al lanzar el Sistema de Información Infonavit, estandarizando y calendarizando la entrega de información confiable sobre su actuar en pro de las y los trabajadores de México, quienes están al centro de todas las decisiones…..

FONACOT MEJORA SU RESULTADO FINANCIERO EN 74 POR CIENTO

Derivado de la disminución en sus gastos administrativos y de operación, aunado a una mayor recuperación de cartera y colocación de créditos, permitieron al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) obtener, durante 2019, un resultado financiero 74.8 por ciento mayor que en 2018.

Así lo dio a conocer el director general del Fonacot, Alberto Ortiz Bolaños, quien detalló que el resultado positivo neto durante 2019 fue de 2 mil 579 millones, mil 104 millones de pesos más que lo reportado en 2018.

El titular del organismo sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), destacó que el incremento de 20 por ciento en el monto otorgado que llevó a la cartera total de crédito a 24 mil 713 millones de pesos, permitió compensar la reducción de 20 por ciento en el costo de los nuevos créditos vigente desde agosto de 2019.

’Cobrando menos por los créditos, el resultado positivo se sustenta en una operación más eficiente con una disminución de los gastos de operación y administración dentro del Instituto’, dijo.

’La reducción en mil millones de pesos en los gastos de operación y administración, derivado de las políticas de austeridad en el gasto, nos permitió tener este resultado que, sin duda, es en beneficio de las y los trabajadores mexicanos, ya que más de lo prestado vendrá de recursos propios’, agregó.

Asimismo, Alberto Ortiz subrayó el excelente trabajo realizado por los colaboradores del Fonacot, entre otros, en la recuperación de la cartera castigada la cual, durante 2019, fue de mil 740 millones de pesos.

En ese sentido, explicó que la cartera castigada es aquella a la que los acreditados son enviados una vez que, por pérdida de empleo, les es imposible seguir pagando sus créditos, pero que una vez que se integran de nuevo a una plantilla laboral, están en posibilidad de saldar los adeudos con el Instituto.

’El trabajo de recuperación que se realizó en 2019, permitió tener al Instituto finanzas sanas que derivaron en mejoras de las condiciones de crédito’, expresó Ortiz Bolaños.

Finalmente, el funcionario señaló que estos resultados solo tienen sentido si se traducen en mejores condiciones para las trabajadoras y trabajadores del país por lo que su administración seguirá trabajando para reducir aún más los costos de los créditos, consolidándose así como su mejor opción de crédito…..

APLICA PROFEDET PROTOCOLO EN CASO DE ACOSO SEXUAL

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) cuenta con un Protocolo Para Detectar, Atender y Acompañar a las Personas Usuarias de la PROFEDET en Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual/ Laboral.

Su propósito es precisar el procedimiento de atención a las personas usuarias de la dependencia cuando se identifiquen posibles actos de hostigamiento, acoso sexual o laboral, para ofrecer servicios cada vez más especializados en la institución a nivel nacional, indicó la Procuradora General de la PROFEDET, la doctora Carolina Ortiz Porras.

El Protocolo procura la defensa de los derechos laborales y de seguridad social y contribuye a la consolidación de la institución como un espacio idóneo al cual la sociedad puede recurrir con la plena confianza de que contará con ayuda especializada, de calidad y apegada al respeto de sus derechos.

’Tenemos este protocolo para hacerlo sentir en casa y que nos ayude a distinguir cuándo no es laboral y en lugar de decir no somos competentes, decir a dónde puede ir, la voy a acompañar, voy a dar el seguimiento, voy a ver qué pasó con este caso, no dejar sólo al ciudadano y ciudadana’, Ortiz Porras.

El Protocolo proporciona a las personas servidoras públicas de la PROFEDET las herramientas necesarias para identificar y atender casos de posible hostigamiento o acoso sexual y laboral, a fin de brindar un mejor servicio a las y los usuarios.

De esta manera, el Protocolo establece los pasos a seguir para otorgar una atención integral y adecuada a los usuarios que se encuentren en dicha situación, y establece las siguientes etapas: Primer contacto (para detectar), Asesoría (que inicia con una entrevista a cargo de personal especializado y con un formato de preguntas básicas) y Canalización y Seguimiento (la PROFEDET solicitará a la autoridad receptora un informe sobre las atenciones brindadas a la persona usuaria remitida),

Asimismo, una Mediación (la Procuraduría propondrá a el o la patrona involucrada las ventajas de una mediación como solución del conflicto con la finalidad de aclarar y evidenciar las virtudes de esta pronta medida de atención), Conciliación (la PROFEDET acompañará a la persona si decide ir a los Centros de Conciliación) y si no se alcanza un acuerdo, el personal de la PROFEDET ofrecerá el servicio de representación legal.

Los principios rectores del protocolo son dignidad y defensa de la persona, ambiente saludable y armonioso, igualdad de oportunidades, confidencialidad, debida diligencia y no re victimización.

La presentación del protocolo de la PROFEDET se llevó a cabo en una conferencia de prensa en la que la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, presentó el Protocolo Para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Laboral.

Consulta el Protocolo Para Detectar, Atender y Acompañar a las Personas Usuarias de la PROFEDET en Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual/ Laboral…..

