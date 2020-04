INFONAVIT cuida la salud de sus trabajadores

+El SNTTTASS emplaza a huelga a Mexicana

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) continúa brindando atención de manera presencial a sus acreditados y derechohabientes durante la contingencia por el COVID-19, aplicando el protocolo sanitario establecido por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, cuidando en todo momento la salud de sus trabajadores.



El Infonavit es una institución del Estado mexicano que brinda servicios financieros primordiales para la población, por lo que realizará únicamente trámites esenciales en concordancia con las medidas dictadas por el Gobierno de México y Secretaría de Salud, con el objetivo de no afectar el derecho de miles de trabajadores para adquirir y conservar su patrimonio.

No obstante, desde el inicio de la contingencia por el COVID-19, el Infonavit, con estricto apego a los lineamientos del Gobierno Federal, tomó las medidas necesarias para que todos los trabajadores vulnerables (mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas e inmunodepresivas, con obesidad y sobrepeso, mayores de 60 años o con hijos menores de 13 años) puedan realizar sus actividades fuera de la oficina.

Posteriormente, y aplicando el Protocolo de Continuidad del Negocio, se tomaron medidas para que todo el personal que no realiza actividades esenciales o que forma parte del grupo vulnerable trabaje de forma remota. Al día de hoy, 70 por ciento de los colaboradores del Instituto se encuentra trabajando fuera de las oficinas.

En sus Centros de Servicio Infonavit (CESI) en todo el país, el Instituto continúa brindando servicio de manera presencial para todos aquellos trámites esenciales que únicamente se pueden realizar por esta vía, como son:

Devolución del Fondo de Ahorro, Inscripción y Formalización del Crédito, Solicitud y aclaración de Reestructura del Crédito, Convenio de Pagos, Liberación de Auto Seguro por Invalidez, Liberación de Auto Seguro por Defunción, Devolución de Excedentes de Pago y Solicitud de Cancelación de Crédito

Asimismo, el Infonavit exhorta a la población a quedarse en casa y realizar sus trámites a través de las plataformas digital y telefónica.

Para acceder a Mi Cuenta Infonavit los derechohabientes deben ingresar a la página https://micuenta.infonavit.org.mx, en donde podrán realizar los siguientes trámites:

Conocer el saldo de la Subcuenta de Vivienda, Precalificación y puntos para acceder a un crédito, Adjuntar documentos para trámite de crédito, Seguimiento a solicitudes de crédito, Consulta de saldos y movimientos del crédito, Obtención de la constancia de intereses para la declaración anual ante el SAT, Aviso de suspensión, retención y modificación de descuentos, Corrección del RFC, Actualización de datos de contacto, Consulta de relaciones laborales y Calculadora de ahorro

El Instituto también brinda atención y asesoría a través de su línea Infonatel, marcando al 800 008 3900 desde cualquier población del interior de la república.

Los presentes lineamientos relacionados con trámites del Infonavit se irán actualizando en conformidad con las directrices que dicten el Gobierno de México y la Secretaría de Salud en su debido momento…..

SNTTTASS EMPLAZA A HUELGA A FILIAL DE MEXICAMA DE AVIOACION

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó sobre la revocación de la concesión otorgada a la compañía Mexicana de Aviación dando 10 días para cualquier apelación o inconformidad por parte de la empresa y estos mismos días sirven para que la empresa entregue la carga existente en el almacén a otro almacén fiscal.

Pero desde el momento en que recibió este documento de revocación ya está impedido para recibir carga de sus clientes, motivo por el cual el Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS) decidió emplazar a huelga a la empresa Borderless Air Cargo, asociada de Mexicana de Aviación.

Esto, luego de que la dependencia revocó la concesión de dichos depósitos. Los trabajadores tienen miedo a que vayan a ser desalojados junto con las mercancías y que no puedan conservar su trabajo.

En este sentido, Miguel Ángel Yúdico colín, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS) lamentó que el gobierno federal haya tomado esta decisión de manera unilateral afectando la economía de más de 200 familias, cuya fuente de empleo se encuentra amenazada en momentos en los que la comunidad nacional e internacional enfrenta una grave situación económica y de salud derivada de la pandemia de Covid-19.

Debido a lo anterior, el SNTTTASS ha emplazado a huelga a la empresa Borderless Air Cargo con la finalidad de proteger los derechos laborales de sus agremiados y que se cumpla de manera integral el Contrato Colectivo de Trabajo que, a todas luces, ha sido violado.

Asimismo, Yúdico Colín hace un llamado a Luisa María Alcalde, y a Arturo Herrera Gutiérrez, secretarios de Trabajo y Previsión Social (STPS), y de Hacienda y Crédito Público, respectivamente; así como Raquel Buenrostro Sánchez, titular del SAT; para que la decisión de revocar la concesión sea reconsiderada y se tomen en cuenta las afectaciones a los trabajadores.

Asimismo, el secretario general del SNTTTASS pide al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga en el conflicto y evite la pérdida de la fuente de empleo de más de 200 trabajadores.

El pasado viernes 27 de marzo, los trabajadores de los almacenes 16 y 17 de Mexicana de Aviación realizaron una manifestación en las instalaciones de la aduana en búsqueda de alguna certeza jurídica.

Cabe mencionar que los almacenes concentran cerca del 17% del total de la carga que maneja el AICM, misma que 2019 fue equivalente a 556 mil 142 toneladas de empresas como Cathay Pacific, Cal Cargo, Emirates Airlines, DB Schenker, entre otras; esto de acuerdo a cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)….

LA SCT ORIENTA SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

Con el propósito de orientar a los usuarios sobre el mejor uso y aprovechamiento de las redes de comunicación durante la contingencia por el COVID-19, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con otras instituciones del gobierno federal, publica la Guía para las familias sobre el uso de las tecnologías de telecomunicaciones y radiodifusión.

En la Guía se encuentran las opciones para obtener la información oficial del COVID-19, tanto en Internet como en diferentes medios de comunicación, y se ofrecen recomendaciones para mantener la comunicación con la familia, trabajar y estudiar en casa, y aprovechar las opciones de entretenimiento en la Red, la televisión y la radio.

La Guía para las familias sobre el uso de las tecnologías de telecomunicaciones y radiodifusión incluye además consejos para evitar el consumo excesivo de datos, impedir la saturación de las redes de telecomunicaciones y navegar con seguridad en Internet.

En la elaboración de este documento de orientación y ayuda participaron la Secretaría de Educación Pública, a través de la Coordinación general de @prende.mx, la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE), el Sistema Público de Radiodifusión (SPR), el Canal Once Niñas y Niños, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) y la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.

La Guía está disponible en https://www.gob.mx/sct...

