Infonavit de Penchyna dejó 400 mil casas abandonadas por ser diminutas o estar en ghettos

No siempre obtener una vivienda es una buena noticia ni es una inversión a futuro que por regla genere plusvalía. Por lo menos no cuando se hace en una zona alejada de la mancha urbana, es muy pequeña y encima se paga entre 2 y 3 veces el valor original de la misma (dependiendo si se financia a 20 o 30 años), condición por la que 400 mil familias optaron por abandonar la suya.



El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que envió una iniciativa a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a fin de dotar de más libertad a los trabajadores sobre el uso de sus créditos.



Durante su mensaje a medios de este miércoles, López Obrador dijo que el propósito de su iniciativa es que los trabajadores puedan recibir sus créditos sin intermediarios, sin ningún condicionante, y que puedan utilizar el gobierno para construir sus casas, para comprar terreno y autoconstruir, para poder comprar una casa usada, para lo que ellos decidan, no unidades habitacionales".



López Obrador criticó que a través del Infonavit se otorgaron unas 400,000 casas que hoy están abandonadas debido a que se construyeron en zonas de alto riesgo y a que son muy pequeñas.



El último director del Infonavit, con el cual se habría agudizado este problema fue David Penchyna Grub.



Los resultados del exfuncionario representan un atraso de dos sexenios en cuanto a la formalización de créditos para la adquisición de vivienda, toda vez que los dos ejercicios completos que ha dirigido la institución han mostrado una baja en materia de colocación apenas superiores a los otorgados en 2005.



Para ocultar su fracaso, Penchyna hacía referencia a la totalidad de créditos entregados, es decir, los créditos hipotecarios más aquellos entregados para la ampliación de la vivienda; estos últimos que pertenecen a Línea IV suman 232 mil 495 entre 2016 y 2017, lo que en balance dio la apariencia de avanzar, cuando en realidad, al ser créditos distintos, el retroceso en colocación llevó a la institución a niveles de hace doce años.



Lo anterior de acuerdo a los datos históricos de la misma institución corroborados también mediante la solicitud de transparencia foliada 0063500030718, en la que se aprecia que el promedio de créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda en el periodo 2016-2017 alcanzó los 420 mil 484 anuales, los peores ejercicios que se tengan desde el año 2005 cuando se otorgaron 376 mil 444.



"No debo generalizar, ha habido construcciones bien hechas, donde los trabajadores viven contentos con sus familias, pero en los últimos tiempos se echó a perder todo lo relacionado con los créditos", dijo López Obrador.



La noche del martes, el presidente ya había adelantado que se reunió con el Consejo de Administración del Infonavit: "Estamos por llegar a un buen acuerdo en beneficio de los trabajadores. Pronto se sabrá".ECONOMÍA HOY