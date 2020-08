Informa ISSEMYM apego a normatividad en caso de atención a paciente no derechohabiente

•Permitió evolución positiva de paciente que fuera dada de alta por mejoría al superar el COVID.



•Lleva a cabo el Instituto la revisión de la solicitud de condonación en apego a la normatividad..



Toluca, Estado de México, .- El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) informa que en el caso de la atención a la paciente María Isabel, esposa de Jesús Villavicencio, el Instituto privilegió en todo momento el derecho superior a la atención médica al ser una urgencia calificada, así como el apego a la normatividad interna al tratarse de una paciente no derechohabiente.



Se le realizaron exámenes de laboratorio integrales, incluida la prueba de PCR, misma que resultó positiva, información que se dio a conocer a la familia durante las llamadas telefónicas diarias que se llevan a cabo por protocolo para darles seguimiento sobre la evolución en la salud de la paciente.



Asimismo, por cerca de dos meses de estancia hospitalaria la paciente recibió tratamiento médico integral con la intervención de especialistas en terapia intensiva, medicina interna, neumología, imagenología, farmacobiología, clínica de heridas, quienes brindaron los cuidados clínicos y seguimiento médico para que se lograra su evolución positiva, permitiendo que fuera dada de alta por mejoría al superar el COVID.



Cabe señalar que al llegar al Centro Médico del ISSEMyM se presentó con la credencial de un familiar para acreditarse como derechohabiente lo que derivó en una conducta ilegal, sin embargo, nunca se condicionó la atención y no hay ningún pagaré firmado por Jesús Villavicencio.



A la fecha se lleva a cabo el procedimiento interno que permite la revisión de la solicitud de condonación por la atención médica recibida por parte de una comisión, ya que se trata de recursos de los trabajadores al servicio del Estado y Municipios.



En el marco de esta pandemia, el ISSEMyM es sensible a la necesidad de atención de la población que acude a nuestras unidades de salud como en este caso, por lo que el Instituto y su personal se reiteran, en todo momento, ser respetuosos de los derechos humanos de la paciente y su familia.



Finalmente, se informa que el Instituto de Salud de Estado de México ofreció su apoyo para la atención ambulatoria de la paciente en relación a una llaga que presenta debido a su estancia hospitalaria.