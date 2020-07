Informa Javier Saldaña que el siguiente semestre, será virtual en la UAGro

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, informó que no habrá regreso a clases presenciales en agosto, pues no se expondrá a nadie, porque no están dadas las condiciones al seguir el semáforo epidemiológico en naranja.



Señaló el rector que la decisión está en armonía con la del gobierno estatal, pues un par de horas antes, el gobernador Héctor Astudillo informó que no había condiciones para regresar a clases en agosto. Por lo que tampoco la UAG regresará a clases de manera presencial para el nuevo ciclo escolar.



Además, dijo que se reprogramará la fecha del examen de nuevo ingreso a la UAG, por las mismas causas. Indicó que trabajarán de manera virtual el nuevo semestre.



Saldaña Almazán estuvo en la Facultad de Medicina en Acapulco, para inaugurar los primeros sanitarios incluyentes, que darán libre acceso a todas las personas, sin importar su orientación sexual, características sexuales, identidad y expresión de género, donde dijo que se está ’demostrando con hechos que somos una universidad con inclusión social’. La inversión fue de 366 mil pesos, en donde también se hicieron baños para discapacitados.



Durante su mensaje a los pocos asistentes, todos con cubrebocas y con la sana distancia, el rector Javier Saldaña dijo: ’Vamos a continuar el semestre de manera virtual. Las condiciones sanitarias no nos permiten continuar en agosto o septiembre de manera presencial, por lo que nos vamos a preparar para que de manera virtual continuemos este semestre, de agosto 2020 a febrero 2021’.



Añadió que se dará a conocer una nueva fecha para el examen de admisión y que lo informaba para que tuvieran conocimiento las directoras y directores, en ’armonía con lo que plantea el gobierno del estado’.



Adelantó que estará citando a una próxima reunión, para que ’podamos, de manera integral, de manera armónica, de manera sistematizada, poder atender a nuestra población’.



Además, el rector informó que se está pensando que algunas escuelas de medio superior y superior pueden omitir el examen de ingreso, pues la demanda es igual a la oferta, por lo que en esos casos se puede recibir a todos los aspirantes.



Saldaña Almazán manifestó que es muy sorprendente que a pesar de la pandemia ’hay mucha demanda en las preparatorias y licenciaturas. Qué bueno que no se perdió la fe ni la confianza en la universidad. Creía que por estar en esta pandemia, muchos quizás dejarían de integrarse a la universidad, pero al contrario, tenemos mucha demanda, pero además el prestigio de la UAG habla por ella’.