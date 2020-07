Informa Salud EDOMÉX que 20,496 personas han superado el COVID-19

•Hacen un llamado a la población, ante el reinicio de actividades de algunos giros comerciales, a mantener las medidas de higiene y prevención para evitar que se incremente el número de contagios.



Toluca, Estado de México, .- Tras haber superado al COVID-19, 20 mil 496 mexiquenses han recibido su alta sanitaria y se encuentran en su domicilio para concluir su recuperación, informó la Secretaría de Salud del Estado de México, la cual reporta que a la fecha se contabilizan 39 mil 108 casos positivos.



La dependencia, que encabeza el Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, precisa que al corte de las 20:00 horas, 9 mil 427 personas están en aislamiento domiciliario y vigilancia epidemiológica, mil 501 se encuentran hospitalizados en la entidad y mil 491 en nosocomios de otros estados.



En tanto, 4 mil 894 han fallecido en diversos municipios y mil 299 fuera de la frontera estatal; mientras que 14 mil 073 son casos sospechosos en espera del resultado de la prueba y 39 mil 589 han dado negativo al contagio del virus SARS-CoV-2.



Con base en lo anterior y ante el reinicio de actividades de algunos giros comerciales, se hace el llamado a la población en general a mantener las medidas de higiene y prevención para evitar que se incremente el número de contagios y no saturar los hospitales asignados para la atención a este padecimiento, pues la entidad sigue en semáforo rojo.



En primera instancia se sugiere que continúe la protección a los grupos vulnerables como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas, quienes deben permanecer en casa.



Para quienes deben acudir a trabajar, se recomienda el uso de cubrebocas como una de las medidas más importantes para prevenir el contagio, el lavado frecuente de manos con agua y jabón por espacio de 20 segundos o el uso de gel antibacterial, así como la sanitización de su área laboral.



De igual manera, es importante respetar la sana distancia, si se estornuda o tose, taparse la boca con un pañuelo desechable o con la parte interna del codo, no escupir en la vía pública, no saludar de mano, beso o abrazo y si se utiliza el transporte público, al detenerse de barandales o utilizar elevadores, usar la mano no dominante para evitar tocarse la cara, especialmente ojos, nariz y boca.



Finalmente, la Secretaría de Salud señala que se mantiene activa la línea de atención en el número 800 900 3200 para que la población en general pueda contar con información sobre la pandemia, reciba orientación en caso de presentar síntomas de enfermedades respiratorias o apoyo psicológico.