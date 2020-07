Informa Secretaría de Salud, Gabriel O’Shea, que EDOMÉX registra una baja en la cantidad de casos por COVID-19

•Considera que en esta fase de la contingencia la gente sabe mejor cómo protegerse para evitar una nueva oleada de contagios.



•Recomienda mantener las medidas preventivas, como ventilar espacios cerrados o en el transporte público, ya que el 90 por ciento de contagios se dan vía área.



Toluca, Estado de México, .- El Secretario de Salud estatal, Gabriel O’Shea Cuevas, informó que la cantidad de contagios por COVID-19 en el Estado de México ha disminuido, y subrayó que la ocupación en los centros del sector salud se encuentra en 46 por ciento de hospitalizados no graves y 41 por ciento en camas con ventilador.



Asimismo, especificó que en la región Sur, donde se ubican municipios como Valle de Bravo, Tlaltlaya, Tejupilco o Luvianos, y la zona Norte, conformada por Atlacomulco, Acambay, Polotitlán, Aculco, entre otros, registran un 6 por ciento en la disminución de casos positivos a COVID.



"Hemos tenido una disminución importante de más o menos el 6 por ciento en el número de casos positivos y eso nos da mucha tranquilidad. En el Valle de México ha ido disminuyendo al igual que en el Valle de Toluca, para el día de hoy, por ejemplo, tenemos una ocupación del 46 por ciento en hospitalizados no graves, y las camas con ventilador del 41 por ciento. Esto nos hace sentirnos tranquilos y con oxígeno", expresó.



En entrevista radiofonica, O’Shea Cuevas consideró que después de los meses de contingencia, la sociedad ha aprendido a protegerse mejor de este virus, a través de las medidas sanitarias, y consideró que éste es un factor importante para evitar que la propagación vuelva a incrementar y se presente una nueva oleada.



Señaló que en la fase a la que entra hoy el estado requiere que más personas salgan de casa, sin embargo, recalcó la importancia de mantener los cuidados y ser responsables con la aplicación de las medidas preventivas.



"Este momento que sigue ahora, sin duda depende la mitad del Gobierno y la otra mitad de la ciudadanía, porque lo más importante aquí es que si hay que salir, si tenemos que salir, hay que hacerlo de la manera más segura, usando el cubrebocas, que para mí es determinante usar el cubre bocas, ya se ha demostrado que disminuye hasta un 50 por ciento el contagio del Coronavirus, y la sana distancia y el lavado de manos", reafirmó.



El funcionario garantizó que el Edoméx cuenta con el suficiente espacio en hospitales para atender a quien lo requiera, además de que la infraestructura del sector no se ha visto rebasada durante la pandemia.



Finalmente, comentó que hoy la gente sabe mejor cómo cuidarse de esta enfermedad, lo cual contribuirá a disminuir la cantidad de contagios en el futuro.



"Ya en este tiempo, ya esta fase la que viene, sin duda ya sabemos cómo protegernos y sin duda nosotros vamos a hacer, que si hay algún pico que venga, o si hay una segunda oleada, que esta segunda oleada, o que este pico que venga, lo podamos disminuir un 60 por ciento", externó.