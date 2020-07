Informa Solorio que la pandemia no ha terminado; pide a acapulqueños no relajar medidas ante posible rebrote

En la conferencia semanal de Acciones y Resultados, el síndico de Acapulco, Javier Solorio Almazán, hizo un llamado a los ciudadanos a no relajar medidas sanitarias por el coronavirus, toda vez que informó, la pandemia sigue y es probable un segundo rebrote en los próximos meses.



Solorio Almazán presentó graficas de estudiosos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la cuales mostraban que para septiembre, Estados Unidos tendría más de 208 mil muertos, seguido de México con más de 132 mil y Canadá, con más 12 mil, lo que se ha controlado dijo, gracias a las estrategias llevadas a cabo por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.



’Tenemos cifras duras que por fortuna no se han cumplido, gracias a la labor de nuestro gran presidente López Obrador y del doctor Hugo López-Gatell Ramírez, sin embargo, no debemos relajar medidas porque la historia nos dice que durante la fiebre española hubo un rebrote de la enfermedad, cuya letalidad fue tres veces mayor que la primera oleada del COVID’, acotó.



El funcionario porteño hizo mención honorífica de la participación del mandatario AMLO en USA, ’nunca habíamos tenido a un presidente que representara con tal dignidad, coraje y legitimidad al pueblo de México, es por ello que aseguramos que ya se sentaron las bases de la 4T en el país’, sentenció.



Manifestó que sobre el trabajo en el Ayuntamiento, presentó un punto de acuerdo para replantear el Programa de Mejoramiento Urbano en el puerto, donde en 2019 se invirtieron casi 600 millones de pesos y para 2020 se repitió el presupuesto, con el objetivo de que si continuase en 2021, ese dinero sirva para rehabilitar las plantas tratadoras de gua la residuales y así se mantengan limpias las playas del destino turístico.



Agregó que otras de las propuestas de su gestión para aminorar la crisis económica por la contingencia, es que urge reestructurar la deuda a largo plazo del municipio, cobrar el predial a quienes nunca han pagado, reformar el Artículo 46, de la Ley Orgánica del Municipio Libre para reducir el número de regidores, de 20 a 14, y un exhorto para que ya se reciba este rastro tipo TIF, con el que se erradicarán los mataderos clandestinos en Acapulco, concluyó.