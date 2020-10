Informan a trabajadores mexiquenses dónde recibir atención médica para enfermedades distintas a COVID-19

• Indican que los servicios que nunca se suspendieron fueron los de Urgencias, UCIA y UCIN, oncología, terapia sustitutiva de la función renal y la Clínica de VIH.



Toluca, Estado de México, .- Para informar a los trabajadores mexiquenses de las opciones que tienen en caso de requerir atención médica para padecimientos distintos al COVID-19, la Secretaría del Trabajo organizó una videoconferencia en la que se contó con los representantes de las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zona Poniente y Oriente.



Durante la reunión virtual estuvo presente la Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, Martín Rosas Peralta, representante del IMSS Zona Poniente, y Miguel Ángel Quijada Fragoso, del IMSS Zona Oriente, estos últimos informaron sobre los hospitales que se destinaron cien por ciento para atención de pacientes COVID, los de servicio hibrido y los que atendieron a pacientes de la pandemia, clasificados como NO COVID.



Para la Zona Poniente existen seis hospitales, uno es NO COVID, la clínica de Gineco-Obstetricia, uno para servicio exclusivo COVID, que es el Hospital de Atlacomulco, con 28 camas, cuatro prestan el servicio hibrido, la clínica 220 de Toluca, con 108 camas para esta enfermedad, la Unidad 251 de Metepec, con 72 camas, y los hospitales de Naucalpan y Tlalnepantla, con 94 camas para atender la pandemia.



Rosas Peralta informó que no se han dejado de operar cuestiones relativas a urgencias, ya se analiza la posibilidad de reconvertir camas destinadas a pacientes COVID, comenzando con las unidades ubicadas en Naucalpan, Toluca y Metepec, porque es donde se ha empezado a registrar un menor índice de casos.



En cuanto a la delegación Zona Oriente, el instituto cuenta con una clínica clasificada como NO COVID, que es el de Gineco-Obstetricia de Tlalnepantla, ocho de servicio hibrido, que son las unidades en La Paz, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Coacalco, Ecatepec, Texcoco y Tecámac, mientras que los destinados únicamente al servicio COVID son los hospitales 72, de Tlalnepantla, 76, de Xalostoc, en Ecatepec, y la UMT de Tlalnepantla.



Quijada Fragoso indicó que los servicios que nunca se suspendieron fueron los de urgencias, UCIA y UCIN, oncología, terapia sustitutiva de la función renal y la Clínica de VIH, mientras que una vez que cambie el semáforo a amarillo, se reactivarán los servicios de consulta externa, cirugía Programada, rehabilitación, estudios de laboratorio y gabinete, entre otros.



Coincidieron en que mientras no exista un tratamiento curativo o una vacuna que permita disminuir la incidencia del coronavirus, los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no podrán regresar al cien por ciento a la normalidad, además a ello, se suma la temporada de influenza.



’Sería utópico pensar que los hospitales del IMSS van a regresar a la anterior normalidad, la nueva normalidad es que tendremos que acostumbrarnos a tener un cierto número de camas asignadas para pacientes con infección respiratoria aguda’, dijo el funcionario del IMSS.