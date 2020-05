Informan delegado Pablo Amílcar Sandoval y el subsecretario García Winder, avance del Programa de Fertilizantes a diputados locales.

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., 20 de mayo de 2020.-Para informar de los avances y la operatividad del Programa de Fertilizantes Gratuito 2020, el representante del Gobierno de México en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, y el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Miguel García Winder, sostuvieron una reunión por videoconferencia con diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero del Congreso de Guerrero.



Los funcionarios federales informaron sobre la operación del programa en las diferentes zonas del estado, y que las ventanillas de los Centros Integradores de Desarrollo, continúan abiertas durante esta semana en todas las regiones para que los campesinos que aún no están prevalidados en las listas, puedan solicitar fertilizantes.



Detallaron que en la próxima semana iniciará el proceso de dictaminación de las solicitudes recibidas en los Centros Integradores de Desarrollo, por ello, el delegado solicitó la colaboración de los diputados para hacer llegar en sus distritos la información e invitar a los productores a acercarse a los servidores de la nación y los subdelegados regionales; ’estamos aceleradamente dando atención a quienes faltan para poder integrarlos en el padrón antes de que cierre la ventanilla este día 22 de mayo’, señaló Sandoval Ballesteros.



Sobre el cuestionamiento de los diputados por los robos de fertilizantes en Tecoanapa, región de la Costa Chica, el delegado dijo que ’hay una polémica debido a la sustracción de dos tráileres en Tecoanapa y un caso más en la carretera entre Zihuatanejo-Coyuca de Catalán y que fue recuperado, sin embargo, han sido tres los vehículos interceptados de un total de 2 mil cuatrocientos traslados que se han hecho a Guerrero, realmente la tasa de incidentes es muy pequeña porcentualmente’.



No obstante, Pablo Amílcar manifestó que existe preocupación del gobierno federal por lo que ya se atiende el tema con la Guardia Nacional y el gobierno del estado para hacer llegar el insumo de manera integra a todos los campesinos que están a la expectativa de ser beneficiados por el programa en tiempo y forma.



García Winder y Sandoval Ballesteros, informaron a los diputados sobre diferentes hechos relacionados con el programa en los municipios que se han puesto como probables focos rojos para su operación, y en los lugares donde organizaciones han cuestionado que no están incluidos dentro del padrón.



Finalmente el delegado reiteró la indicación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ningún campesino se quede sin fertilizante, que llegue a quienes lo necesitan para cumplir con el objetivo del programa que es aumentar la productividad agrícola del estado para que el campo deje de ser un sinónimo de pobreza y se vuelva un referente del¿ bienestar.



En la reunión participaron los diputados Jesús Villanueva Vega, Héctor Apreza Patrón, Bernardo Ortega Jiménez, Guadalupe González Suástegui, Arturo López Sugía, Manuel Quiñónez Cortés, Arturo Martínez Núñez, Celeste Mora Eguiluz, Perla Edith Martínez Ríos.