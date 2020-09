Informan sobre recuperación en el EDOMÉX de 40,611 personas de COVID-19

•Exhortan autoridades a no bajar la guardia y fortalecer medidas preventivas como lavado de manos, uso de cubrebocas y mantener sana distancia.



Toluca, Estado México, .- La Secretaría de Salud del Estado de México informó que al corte de las 20:00 horas, 40 mil 611 mexiquenses han logrado derrotar a la enfermedad de COVID-19, personas que han recibido su alta sanitaria por parte de personal médico, quien mantiene su labor en la primera línea de batalla contra este nuevo virus.



Autoridades de salud encabezadas por el Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, precisaron que hasta el momento suman 70 mil 075 los casos positivos al virus SARS-CoV-2, por lo que exhortaron a la población a no confiarse y mantener las medidas sanitarias para prevenir el contagio de este padecimiento como lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente, usar cubre bocas y mantener sana distancia.



Señalaron que la cifra de casos sospechosos de padecer esta enfermedad es de 21 mil 368 y 16 mil 253 personas se encuentran en resguardo domiciliario, estos últimos son personas positivas al virus, sin embargo, por su sintomatología no requiere hospitalización por lo que se mantienen en aislamiento bajo supervisión epidemiológica.



Informaron que el número de hospitalizados en este momento en las diversas instituciones médicas en la entidad es de mil 459 personas y mil 437 mexiquenses reciben atención en nosocomios de otras demarcaciones del país.



La cifra de pruebas negativas es de 82 mil 487 y han fallecido 8 mil 225 personas en la demarcación mexiquense mientras que fuera del territorio estatal han perdido la vida 2 mil 090 a causa de esta enfermedad.



Desde el inicio de la contingencia sanitaría por el nuevo coronavirus el Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, ha instruido fortalecer las tareas preventivas de salud y ante el regreso gradual y seguro de las actividades ha expresado que es necesario adaptarnos a las nuevas condiciones de vida para seguir avanzando.



Finalmente, la Secretaría de Salud exhorta a los propietarios de comercios a desinfectar de manera permanente las áreas de contacto, respetar el aforo del 30 por ciento de la capacidad de su establecimiento, ofrecer gel antibacterial y exigir el uso de cubrebocas, además de garantizar una sana distancia.