Informar no es Comunicar

Los cambios en la manera de obtener las noticias

Después del COVID-19 nada sería igual

Vivimos en la Era de la Hiperconectividad Global



Ya se está convirtiendo en una frase común el decir que después de la pandemia del COVID-19 ’ya nada será igual’ que algunos de los cambios que hemos tenido que aplicar en nuestra forma de vida serán permanentes.



Uno de esos cambios que aparentemente llegaron para quedarse, es el de la forma en que la gente se informa de lo que acontece a su alrededor y en el mundo.



Se trata de las llamadas Benditas Redes Sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter, y ahora hasta el Tik Tok.



Si hace años el filósofo canadiense Marshall Mcluhan predijo que viviríamos en lo que llamó la Aldea Global, donde todos se podrían comunicar con todo el mundo, ahora en nuestros días se ha empezado a denominar la Era de la Hiperconectividad, en donde todos están conectados a su celular o computadora.



Todos los días se crean nuevas páginas de noticias de todo tipo -ciertas y falsas- para dar a conocer los hechos que se registran por todas partes.



Hoy en día, todo aquel que lleva un teléfono celular, se convierte en un reportero que puede transmitir por las benditas redes las imágenes en vivo de lo que está pasando.



Pero hay que aclarar que no por ello se pueden considerar como reporteros, sino en simples transmisores de imágenes.



Es necesario aclarar que no es lo mismo comunicar que informar.



La comunicación es estrategia, es un diálogo en dos vías, de ida y de regreso.



Informar es simplemente transmitir información, que es posible que no llegue al receptor y que en consecuencia no tenga ningún efecto. Es enviar en una sola vía.



Pero esas elementales diferencias no las conocen algunos funcionarios, que por ejemplo en la administración federal pasada de Enrique Peña Nieto se gastaron 64 ml 186 millones de pesos en publicidad para mejorar su imagen, cosa que como es bien sabido, nunca lograron, en buena parte porque simplemente transmitían información, no comunicaban con la gente.



Un ejemplo actual es el de las conferencias mañanera, en donde se supone que se informa todos los días durante dos horas y media, pero al final de cuentas es casi nada lo que se comunica.



De igual manera, las conferencias ’temáticas’ sobre el Coronavirus, los programas de Bienestar, Prestamos del Infonavit IMSS, y quien sabe cuantas otras cosas más, en donde difunden información, pero no comunican, porque no llegan a la población.



Los grandes medios ’nacionales’ impresos han tenido que modificar sus publicaciones y ahora prácticamente todos tienen su versión en las distintas redes sociales.



Desde antes de la pandemia del COVID-19 muchos se encontraban en crisis porque habían bajado el número de sus lectores en las ediciones impresas.



En estos días, se han abierto al público de manera gratuita, no solo las ediciones de periódicos, sino también de revistas de todo tipo.



La gente está cambiando también la forma en que se informa, porque ahora tiene una mayor diversidad de medios y páginas electrónicas en donde pueden consultar cuando quieran de manera gratuita las noticias que son de su interés.



También es cierto que muchos continúan informándose por los noticieros de televisión o de la radio que se supone tienen una mayor penetración.



Pero como comentábamos al inicio de esta columna, las cosas están cambiando, los noticieros tradicionales ya no son los todos poderosos que eran antes.



Ahora hay páginas de noticias en internet para todos los gustos, jóvenes, adolescentes, adultos y hasta ancianos tiene sus preferencias para conocer lo que acontece o les interesa.



Por eso resulta interesante el conocer ’quien es quien’ en las noticias en las benditas redes sociales de Internet, pero como diría la Nana Goya….esa es otra historia.



