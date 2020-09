Informe Covid-19: suman 77 mil 163 muertes

(Carta a Don Héctor)





• Arcos Catalán, el único prospecto del PRD

• Y sin cargo público, gestiona diversas obras



SALVO EL EXDIPUTADO LOCAL ALEJANDRO ARCOS Catalán, el Partido de la Revolución Democrática no tiene, en Chilpancingo, un aspirante a presidente municipal competitivo, y más aún, con posibilidades reales de retener el Ayuntamiento, pese al trabajo del actual edil. Indudablemente en el sol azteca hay otros aspirantes, pero ninguno de éstos con el suficiente peso para ganar la elección del 2021.

Hay que decir que Arcos Catalán pertenece a Izquierda Progresista de Guerrero, una de las corrientes políticas más importantes al interior del PRD, y que liderea el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, en cuyos gobiernos desempeñó importantes cargos dentro de la función pública.

Más aún, como otros aspirantes, es un auténtico chilpancinguense, hijo de don Leonel Arcos Luna y de la señora Socorro Catalán Gálvez. Hay que decir también que el abuelo de Alejandro, don Carlos Catalán Ruiz, fue presidente municipal de Chilpancingo, en 1962. Asimismo, corre por sus venas sangre del exgobernador del estado, el General Baltazar R. Leyva Mancilla.

Es decir, Alejandro Arcos Catalán, de quien debe decirse que forma parte de la nueva generación de políticos, no solo conoce el municipio, y por ende sus problemas y necesidades, sino que también tiene experiencia en la administración pública, pues incluso desde muy joven fue director de Catastro del Ayuntamiento capitalino, sino que también es heredero de una familia comprometida con el servicio social.

En fin que, como decíamos al principio, no hay en el PRD un aspirante competitivo, para el caso de Chilpancingo, más que el exdiputado local, y el actual alcalde, hasta ahora militante de ese partido, difícilmente podría ganar de nuevo la elección, y en consecuencia se ha descartado para reelegirse en el cargo, en tanto que Alberto Catalán Bastida, otro de los que se mencionaba, recientemente fue elegido presidente del comité directivo estatal del perredismo.

Por supuesto, en el sol azteca hay muchos más que aspiran a presidente de la capital del estado, como los hay en otros partidos políticos, pero una cosa es que quieran y otra muy distinta que tengan posibilidades reales de ganar la elección del 6 de junio del año próximo. Y es que no se trata de competir, sino de ganar la jornada electoral.

A propósito, como ejemplo de ese compromiso social del que hemos apuntado, hay que decir que Arcos Catalán, sin ocupar ningún cargo público, pero en base a la gestión realizada en diversas instancias, ha logrado concretar diversas obras en favor de la población chilpancinguense, como la electrificación de diversas colonias, como la Miramontes, y la introducción de agua potable en comunidades de la sierra del municipio, como es el caso de Omiltemi, que si bien surte de agua a la capital del estado, carecía de la red para que el vital líquido llegara hasta los hogares de quienes habitan ese poblado.

Es decir que cuando se quiere, se puede, sin que se tenga cargo público, aunque hay que decir que otros, aunque lo tengan y manejen recursos, prefieren quedárselos o hacer negocios con ellos que hacer lo que les corresponde.

Y Alejandro Arcos, quien se le plantó al entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer para solicitarle la pavimentación de una calle, y tiempo después le solicitó al también gobernador Ángel Aguirre Rivero una beca para poder estudiar una carrera que en ese entonces no había en Guerrero; el mismo que en sus años mozos organizó a los jóvenes y estuvo pendiente de los comerciantes ambulantes para que los inspectores municipales no abusaran de ellos, con cargo o sin cargo, y lejos de los reflectores, se ha dedicado a la gestión social, con el compromiso de ayudar a los que menos tienen.

Ya lo hemos dicho. Para ganar en la elección del año próximo, los partidos políticos tienen que elegir como candidatos a sus mejores hombres y mujeres. Por ahora, en el PRD no hay otro más que Arcos Catalán para la alcaldía de Chilpancingo, pues el actual edil, que tuvo la oportunidad de hacer un buen papel, se ha descartado por sí mismo.

INFORME COVID-19. Hasta este martes 29 de septiembre, la cifra oficial de muertes por el coronavirus es de 77 mil 163, con una estimación de 90 mil 220, según las autoridades de salud federal. La suma de casos de contagio confirmados es de 730 mil 163. Y los casos activos estimados es de 37 mil 344. De ayer lunes a este día, la cifra de defunciones se incrementó en 569, o lo que es lo mismo, los que murieron en tan solo 24 horas.

Hay que decir que la situación se agrava en el país, y por supuesto en Guerrero, que de estar en el color amarillo regresó al naranja del semáforo epidemiológico, con la posibilidad de que se vuelva al rojo, es decir, a lo más crítico de la pandemia, debido al relajamiento de las medidas preventivas para evitar el contagio, a pesar del esfuerzo que realizan las autoridades estatales y municipales.

Comentarios: [email protected]