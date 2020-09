Informe de gobierno En San Fernando: "No son hechos, son palabras’ Pepe Ríos.

La comidilla de la semana sin duda alguna es la sinceridad del alcalde de San Fernando quien reconoció que todo lo que por escrito y en su mensaje verbal dirigido al pueblo de San Fernando durante la entrega de su informe de administración ’no son hechos, son palabras’....

La lectura del 2o. informe de gobierno del presidente municipal José Ríos quien debido a las medidas sanitarias dedicó solamente unos minutos a este acto solemne fue seguido muy de cerca por la comunidad quien conocedora del poco trabajo que ha realizado la actual administración estuvo atenta a este evento....

Inunda las redes sociales un fragmento en donde dice Pepe Ríos: ’Estos no son hechos son palabras’ e increíblemente el fragmento de lo que parece ser una ’Peñanietada’ ha tenido más visitas y se ha compartido más ocasiones que su informe de labores administrativas....

Cuando me compartieron el fragmento por un momento creí había sido editado para ridiculizar la lectura de este documento pero posteriormente al escuchar íntegro el segundo informe tuve que reconocer que mi retorcida mente se equivocó y que en verdad Pepe dio la razón a sus conciudadanos....





Por cierto que durante su mensaje, el alcalde también aceptó que se honra en "prescindir” del honorable cabildo y bueno, dejémosle así ya que es el pueblo de San Fernando quien está juzgando este reporte de actividades de la administración....

Seguimos tratando de encontrar en dónde estuvo la obra trascendental supuestamente realizada durante esta administración pero solamente escuchamos: gracias, gracias, gracias y gracias a todo mundo por el apoyo y por la autorización de obras que no ven por ningún lado quienes allí viven....

Más de 30 agradecimientos logré captar durante la lectura del documento, gracias gobernador, gracias Ariel, gracias cabildo, gracias ciudadanos, gracias y gracias y más gracias, de allí que tal vez por esto es que no hubo espacio para escribir en donde se realizaron las obras de beneficio colectivo....

Pero me alegra mucho saber que en San Fernando hay tan pocas familias necesitadas, digo lo anterior ya que aún cuando la pandemia ocasionó el cierre de los trabajos y la paralización casi total de actividades laborales, supuestamente solo 7 mil familias necesitaban una despensa....

Lo mismo con estudiantes que viven en pobreza extrema, hay una población superior a los 60 mil habitantes y solamente 2,273 estudiantes necesitaban apoyo y a ellos se les entregaron mochilas, pero bueno vamos a ver qué resulta en los próximos comicios gracias a este trabajo administrativo....

Antes de concluir quiero enviar mi reconocimiento para el grupo de Emergencias Médicas de San Fernando quienes con sus propios recursos están atendiendo algunas necesidades de la población en lo referente a traslados a clínicas y hospitales.... Por hoy es todo, ¡Hasta la Próxima!