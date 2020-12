Informes, promesas, vacunas y discursos.

Querido lector, como siempre un gusto poder saber de usted y sus comentarios a lo que le presento, el día de hoy podrá estar muy feliz, muy contentos, no importa el lugar en el que viva, los informes de gobierno, alcaldías y lo que se le ocurra, van viento en popa, todo es genial, maravilloso, hermosos y lleno de esperanza, cosas que usted se merece, de la misma forma los gobernantes que tenemos.



Para iniciar el Alcalde de la Cuauhtémoc, Néstor Núñez nos informa que estamos en semáforo naranja, casi en rojo, que hay que tener sana distancia, que son momentos difíciles, tal vez no para él, casi todo va de maravilla en la alcaldía, con un discurso entre priismo y perredismo, no se como decirlo (así me sonó), parecería que vive en otro lugar, solo basta con ver las calles, el poco alumbrado en colonias como Guerrero, Santa María la Rivera, entre muchas otras más, solo por mencionar algunas, y no hablemos de baches, rara la calle o avenida que no tenga.



Ya vimos lo que pasó en otros estados, el PRI no estaba muerto, andaba de parranda, así como van, dudo mucho que MORENA pueda quedar de nuevo a cargo de la Cuauhtémoc, tal vez no lo sepa, no lo haya visto en televisión, pero hay carpetas de investigación en contra del Alcalde por permitir invadir previos y dárselos a líderes de comerciantes ambulantes, yo no tengo pruebas de que lo esté permitiendo, la autoridad va a determinarlo. De ahí en fuera todo bien.



En el Estado de México (Coacalco) sin aviso previo, los centros comerciales están dando acceso a las personas por apellido, lo bueno que avisaron con tiempo, en el mismo instante en que uno llegaba al lugar, si no le tocaba, a esperar tres o cuatro días, todo para evitar contagios y reducir el contagio del ’coronabicho’, pero las fiestas, las reuniones, esas si son permitidas, al fin ya casi llega la vacuna, total.



Lo mejor que he visto en las noticias es que ya se dieron cuenta que el ni el gobierno ni el Dr. Gatell o la estrategia es la culpable de los mas de 100, 000 muertos en el país, somos nosotros, los que no queremos usar cubre bocas, los que vamos a fiestas de más de 300 personas, una ley seca que nadie respeta, la fe con sus santos y vírgenes que abarrotan las iglesias sin cuidar sana distancia, total, se hace el milagro y no morimos hagamos lo que hagamos.



Por otra parte, el trabajo es fundamental para poder subsistir, pero hay que cerrar negocios por nuestra culpa, el mesero ¿de dónde va a obtener propinas? Los dueños de los negocios cerrando fuentes de empleo por falta de consumidores, que a su vez están perdiendo sus trabajos por los cierres que determinan los gobernantes ¿qué prefiere? ¿Morir por bicho o ver morir a su familia de hambre?



Es por eso que el empresario Mariano Wolosky, el día de hoy 4/12/20 ha realizado la inauguración del Restaurante KANE, ubicado en Querétaro 211, colonia Roma en la alcaldía Cuauhtémoc. El también canta-autor nominado a los a los Latín Grammy por la canción Amar sin Ley, en entrevista exclusiva comenta:

¡Hay que generar empleos! Aproximadamente 20 personas y familias van a salir beneficiadas con ésta apertura, ofrecemos un excelente servicio con todas las medidas de seguridad, variedad de platillos como filete mingón, jamón serrano, pastas y muchos más.



Combinando la música con los negocios, está en espera de que salga su segundo sencillo en éste mes, para el próximo año disco físico y en todas las plataformas, recomienda tener conciencia, no asustarnos y seamos responsable, la invitación está abierta, consuma lo nacional y si tiene un poco de mas dinero acuda a KANE.



Espero nuestro presidente de alguna manera en realidad haga algo por todos los mexicanos, aunque en sus números tiene el 70% de aprobación, yo tengo otros datos, si es alto el porcentaje 57$ promedio, solo le faltan 3 compromisos por cumplir (aunque no se en que momento hizo los otros 97) hay inseguridad, mala economía, desempleo y de la salud mejor lo hablamos con una copa en la mano.



Muchos lo atacan, otros tantos lo defienden, desafortunadamente no hay unidad en el país, cada quien ’jala agua para su molino’, vienen elecciones el próximo año, cada vez más testigos protegidos, tal vez están guardando esas ’armas’ para el momento indicado, la vacuna para la población, tal vez hasta marzo, pero primero que se la pongan a los diputados y senadores, gobernadores y alcaldes, a los médicos si los necesitamos, a ellos todavía no, pero como siempre querido lector, usted tiene la última palabra.