¡Ingenio mexicano! Hombres logran prender quemador de gas residual con chiflador; video se hace viral

¿Hasta dónde llega el ingenio mexicano? Resulta que no hay límites para tal. Recientemente se volvió viral un video en el que un grupo de mexicanos decidieron lanzar un ‘chiflador’, un juego pirotécnico, para prender un quemador de gas residual en Tabasco. Fue a través de las redes sociales, en donde este momento se viralizó. En el video un grupo de hombres lanzó el chiflador, mismo que en las alturas logró explotar, logrando que el quemador de gas se prendiera con éxito. De inmediato, el momento mágico generó el festejo entre los espectadores. ’Tecnología Tabasqueña’, aparece como descripción del video viral.



La publicación de inmediato recaudó casi 8 mil likes y múltiples comentarios, entre los que destacan los siguientes: ’Muy bien espero no haya castigo por los explosivos, no deben grabar y menos difundir’; ’son unos chingones’; ’qué tal si se incendia todo’; ’esto es creatividad’; ’Sería más fácil poner un interruptor o un apagado desde abajo que presa un chispazo como cuando se enciende la estufa eléctrica’; ’De los creadores de Huachicoleros Fire Fest, llega esta Navidad: Tabasqueños’ Fireworks’, se lee entre las reacciones.