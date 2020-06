Ingreso al Consejo de Seguridad de la ONU es un reconocimiento: Especialistas

México fue elegido para ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con 187 votos y 5 abstenciones durante dos años; expertos del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM coincidieron en ’significa un reconocimiento a la política exterior de México’.



El ingreso al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una ocasión para reactivar la diplomacia del país y participar activamente en la política internacional, indicó Raúl Benítez Manaut, investigador del CISAN.



En tanto, Roberto Zepeda Martínez, de la misma entidad, consideró que el hecho de formar parte del Consejo .



Benítez Manaut señaló que el ingreso toma relevancia en medio de la pandemia de Covid-19, cuando se avecina un debate sobre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la posibilidad de apoyar una vacuna universal para todos los países.



Nuestro país ’no tiene ningún veto de los cinco miembros permanentes y tiene apoyo en 33 países de América Latina’, afirmó. Además, tiene un buen representante: Juan Ramón de la Fuente, un destacado médico, con buenas redes en el mundo. ’Fue secretario de Salud, rector de la UNAM, y como tal conoció a los científicos e intelectuales que manejan el tema de la salud internacional’.



Enfatizó que esto romperá con el aislamiento de México como país. El primer mandatario tendrá que ir a la Asamblea General de la ONU en septiembre, siempre que las condiciones de la pandemia lo permitan.



Nuestro país no tendrá vetos, tiene apoyo de Estados Unidos, China y de otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad, resaltó.



Tras reiterar la importancia de activar una diplomacia que ha estado muy descuidada, el experto remarcó que ’será muy intensa la discusión sobre la OMS, pues la enfermedad del coronavirus la pone de relieve como organismo gestor de las políticas mundiales de salud’.



A este llamado por la vacuna universal se han sumado México y varios países europeos, pero se debe luchar contra las empresas farmacéuticas que son muy poderosas y hacen un lobby muy fuerte, porque invierten mucho dinero en investigación, apuntó Benítez.



Para Roberto Zepeda Martínez, el ingreso al Consejo permitirá a nuestra nación ser un actor importante en el ámbito internacional, y a través del multilateralismo podrá contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la relación bilateral.



Además, destacó, ’hay confianza en el embajador mexicano ante la ONU. ’De la Fuente es un diplomático experimentado, un político hábil que sabrá dirigir nuestra participación en el Consejo de Seguridad, incluso en escenarios de tensión y confrontación’.



La participación de México en el contexto de esta pandemia es un momento propicio para, a través de Juan Ramón de la Fuente, posicionarse en el ámbito internacional como una potencia emergente que defienda su vocación pacifista, que promueva sus acciones de política exterior y genere consensos en torno al apoyo a la vacuna universal’, recalcó Zepeda.



De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad tiene, entre otras funciones, las de mantener la paz y la seguridad internacionales de conformidad con los propósitos y principios de las Naciones Unidas; investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción internacional; determinar si existe una amenaza a la paz o un acto de agresión y recomendar qué medidas se deben adoptar; instar a los miembros a que apliquen sanciones económicas y otras medidas que no entrañan el uso de la fuerza, con el fin de impedir o detener la agresión, y emprender acción militar contra un agresor.



Tengo el honor de informar que México ha sido electo por 187 votos miembro del Consejo de Seguridad de la Organizacion de las Naciones Unidas. Gran reconocimiento a nuestro país en todo el mundo. Enhorabuena!!!! — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 17, 2020



Todos los miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Éste es el único órgano de las Naciones Unidas cuyas decisiones los Estados Miembros están obligados a cumplir.



El Consejo está compuesto por 15 miembros. China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia son los cinco miembros permanentes, mientras que los 10 no permanentes son: Bélgica, República Dominicana, Estonia, Alemania, Indonesia, Níger, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, Túnez y Vietnam.



México ha formado parte del Consejo de Seguridad de la ONU en cuatro ocasiones. La primera en 1946, cuando se fundó la ONU, y el embajador fue Luis Padilla Nervo.



De 1981 a 1982, con el embajador Porfirio Muñoz Ledo. En 2002-2003 con el embajador Adolfo Aguilar Zínser, y en 2010 con el embajador Claude Heller.



La de Juan Ramón de la Fuente es la quinta y ocurrirá para el periodo 2021-2022.



Hasta ahora ha sido exitosa la participación de nuestro país en el Consejo de Seguridad, donde ha defendido sus principios humanitarios y proclives a la negociación y la pacificación, coincidieron los analistas. FORBES Todos los miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Éste es el único órgano de las Naciones Unidas cuyas decisiones los Estados Miembros están obligados a cumplir.El Consejo está compuesto por 15 miembros. China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia son los cinco miembros permanentes, mientras que los 10 no permanentes son: Bélgica, República Dominicana, Estonia, Alemania, Indonesia, Níger, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, Túnez y Vietnam.México ha formado parte del Consejo de Seguridad de la ONU en cuatro ocasiones. La primera en 1946, cuando se fundó la ONU, y el embajador fue Luis Padilla Nervo.De 1981 a 1982, con el embajador Porfirio Muñoz Ledo. En 2002-2003 con el embajador Adolfo Aguilar Zínser, y en 2010 con el embajador Claude Heller.La de Juan Ramón de la Fuente es la quinta y ocurrirá para el periodo 2021-2022.Hasta ahora ha sido exitosa la participación de nuestro país en el Consejo de Seguridad, donde ha defendido sus principios humanitarios y proclives a la negociación y la pacificación, coincidieron los analistas. FORBES