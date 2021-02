Ingresos por asilo en EU serán reactivados; piden a migrantes aguardar

Las autoridades pidieron a migrantes no ir a la frontera con EU, los que tengan sus peticiones de asilo activas deberán registrarse en la página web para asignarles una fecha y punto por el que cruzar la frontera

Ante el cierre del programa ’Quédate en México’, las Naciones Unidas pidieron a los migrantes no ir todavía a la frontera con Estados Unidos.



Este viernes entrará en funcionamiento una página web para que las personas que pidieron asilo a Estados Unidos y fueron enviadas a México a esperar qsus procesos se registren y puedan eventualmente ingresar a ese país, lo que según altos funcionarios de la ONU será un proceso largo.



’Este es un plan del Gobierno de Estados Unidos, discutido y acordado con las autoridades mexicanas, las autoridades mexicanas están completamente involucradas’, indicaron.



El Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), conocido como ’Quédate en México’, fue implementado en diciembre de 2018 por la Administración de Donald Trump.



Desde entonces, más de 70 mil migrantes fueron devueltos a México bajo este programa, de los cuales unos 25 mil aún tienen sus procesos de asilo activos en Estados Unidos y serán quienes podrán entrar a territorio estadounidense.



’Este es un proceso que tomará tiempo implementarlo, pero todos los que tienen activos sus casos van a cruzar eventualmente’, dijeron los funcionarios de Naciones Unidas, organismo que coopera en la gestión del cierre del MPP.



De acuerdo con el proceso explicado, los migrantes que tengan sus peticiones de asilo activas en Estados Unidos deberán registrarse en la página web conecta.acnur.org, posteriormente se les indicará la fecha y el punto por el que cruzarán hacia EU.



’El mensaje es quédense donde están, regístrense y sigan el proceso’, reiteraron los funcionarios.



Antes de entrar a Estados Unidos, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) aplicará pruebas de antígenos para detectar Covid-19, en caso de salir positivo se les hará una PCR y si el resultado es confirmado estarán en cuarentena por 10 días.



El programa está pensado para darle prioridad a las personas más vulnerables, así como aquellas que se encuentran en Matamoros, Tamaulipas.



Sin embargo, hasta ahora las Naciones Unidas no tienen un plan definido para aquellas personas que en vez de esperar a México decidieron regresar a sus países de origen.