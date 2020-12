Inhabilitaron a 12 excolaboradores de Duarte por corruptos

La secretaria de la Función Pública de Chihuahua, Mónica Vargas Ruiz informó que fueron inhabilitados 12 colaboradores del exgobernador César Duarte por presuntos actos de corrupción.



La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició 73 procedimientos administrativos en los que se involucra a 77 ex servidores públicos por un daño al erario estimado en mil 794 millones de pesos.



Mónica Vargas aseguró que de los desvíos de dinero mencionados César Duarte estaría involucrado en por lo menos cinco, al recibir "beneficios económicos" y subsidios a empresas o asociaciones relacionadas con su persona



De los 73 procedimientos administrativos iniciados por la SFP, cuatro personas allegadas al ex mandatario fueron identificados como operadores y acumulan entre 35 y 30 procedimientos, y tres de ellos también enfrentan un proceso penal.



De dichas investigaciones impusieron 13 sanciones económicas por 273 millones de pesos para que sea integrado al erario.



Entre las irregularidades detectadas hay adjudicaciones discrecionales, contrataciones simuladas, pagos indebidos, obra no ejecutada y otorgamiento indebido de beneficios.



Desde el inicio de la administración del gobernador Javier Corral, la dependencia inició los trabajos en materia de combate a la corrupción, y recibió 97 denuncias de diferentes entes, como las secretarías de Hacienda, Desarrollo Rural, Innovación y Desarrollo Económico, Educación y el Fideapech, referente a actos irregulares ahí detectados.



De esta manera, la SFP inició los procesos de auditoría e investigación, y determinó que en 88 de los casos había actos constitutivos de delito e irregularidades administrativas, mientras que en las nueve restantes solo del tipo administrativo.



’Hemos presentado ya 86 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado, y recientemente, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por un monto de 2 mil 793 millones de pesos, que es lo que nosotros tenemos documentado’, compartió.



Dichas investigaciones ya se denunciaron ante la Fiscalía el Estado para que se integren a las carpetas de investigación.Con información de REGENERACIÓN