Inhumano, Del Mazo abandona hospital flotante con 100 camas que instalo en Neza: Epifanio López Garnica

NEZAHUALCOYOTL, MÉX. -En Toluca ya funciona uno que apenas hace unos días acondicionaron y el de Neza con más de ocho meses de instalación sigue sin funcionar, señala el presidente del Movimiento Nacional por un Mejor País en esta localidad.



· Ante la insensibilidad del Gobierno Estatal, no descartan posibles acciones de tipo social para que las demandas de la población sean escuchadas.



La prolongación del semáforo rojo por una semana más en todo el Valle de México debido a que el ritmo de crecimiento en el número de casos positivos, hospitalizados y defunciones por Covid19 no disminuye, no hace más que remarcar la urgente necesidad que se abra el hospital provisional la Ciudad Deportiva del Bordo de Xochiaca, así como la construcción de nuevos hospitales en Nezahualcóyotl, afirmó Epifanio López Garnica, presidente del Movimiento Nacional por un Mejor País en este municipio.



El dirigente enfatizó que en Toluca ya funciona desde la semana pasada un hospital similar que apenas hace unos días acondicionaron y el de Nezahualcóyotl con más de ocho meses de instalación sigue sin funcionar, lo que no es justo ni congruente, dijo.



Puntualizó que el Movimiento Nacional por un Mejor País seguirá insistiendo por todos los medios posible, tanto que se abra dicho hospital provisional como que se construyan nuevos nosocomios en Neza, por lo que no descartó la posibilidad de diversas acciones de tipo social para que el gobernador Alfredo del Mazo Maza atienda estas peticiones de la población del municipio.



Epifanio López indicó que estas acciones tendrán que ser muy creativas para no poner en riesgo a nadie, pero que tendrán que ser muy claras, firmes y contundentes para ser escuchadas y tomadas en cuenta, ’esperemos no llegar a eso’, sin embargo no descarta ninguna posibilidad, aseguró.



Lamentó que aun y cuando Nezahualcóyotl presenta al día de hoy 16 mil 776 casos positivos acumulados y 2012 defunciones por Covid19, el gobernador Alfredo del Mazo ha hecho oídos sordos hasta el momento a estas demandas ciudadana.





Señaló que la entrega de más de 250 mil firmas ciudadanas, tras el cierre de la Clínica 25 del IMSS que prestaba servicio a casi 500 mil derechohabientes en Neza y el exhorto del Congreso local al Gobierno del Estado para la construcción de un hospital general y una clínica médico familiar en la superficie del inmueble ubicado en el Bordo de Xochiaca, no han sido suficientes para sensibilizar al gobierno estatal para que donde un predio y se realice dicha construcción.



Como Movimiento Nacional por un Mejor País en esta localidad, no bajaremos los brazos y no cejaremos en nuestra demanda para la construcción de nuevos hospitales en este municipio, por lo que acudiremos a las instancias que sean necesarias e incluso a organismos internacionales, ya que no podemos ver cómo la gente realiza largos traslados y desembolsa dinero con el que apenas cuenta para atender a sus seres queridos enfermos, sostuvo López Garnica.



Destacó que Nezahualcóyotl tiene una población de más de un millón 200 mil personas, y de ellos casi 500 mil derechohabientes de Nezahualcóyotl que acudían a la Clínica 25 del IMSS, se les canalizó a centros regionales de Texcoco, Chimalhuacán y Ciudad de México.



Se hace más que necesario que el gobernador Alfredo del Mazo voltee a ver Nezahualcóyotl, donde sólo existen los hospitales La Perla y Gustavo Baz, los cuales en suma cuentan únicamente con 280 camas para atender a la población antes citada, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al menos 2 mil 800 camas para una población de esta magnitud.



López Garnica recordó que en noviembre pasado, el Congreso emitió un exhorto al Gobierno del Estado de México en el que le señala que por conducto de sus secretarías de Finanzas y de Salud, en el ámbito de sus correspondientes atribuciones, realicen las adecuaciones presupuestales necesarias del ejercicio correspondiente al año 2020, para la construcción de un hospital general y una clínica médico familiar en la superficie del inmueble ubicado en el Bordo de Xochiaca.



Esto tampoco ha surtido efecto a la fecha, añadió el presidente del Comité del Movimiento Nacional por un Mejor País en esta localidad, quien dijo, finalmente, que de la población total de Nezahualcóyotl, poco más del 50 por ciento no tienen acceso a ningún tipo de seguro.