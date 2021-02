Inicia Alegna González su temporada competitiva el próximo 21 de febrero

• Tiene como objetivo mejorar su marca y llegar en las mejores condiciones a Tokio.



Zinacantepec, Estado de México, .- Alegna González Muñoz, marchista representante del Estado de México, iniciará la temporada competitiva del 2021 el próximo 21 de febrero, cuando participe en el Campeonato Nacional de Costa Rica.



Por ello, la Dirección General de Cultura Física y Deporte la recibió para realizar una prueba de esfuerzo de 20 kilómetros, donde la andarina mexiquense pretende hacer una evaluación, de cara a su próxima gira competitiva.



’El día 21 de febrero estaré en una competencia en Costa Rica, va a ser un evento de preparación, lo voy a tomar con calma para estar lista como si fuera un test para mis competencias que serán en Europa el siguiente mes’, declaró la deportista del Edoméx.



Acerca de cómo se encuentra para este compromiso, González Muñoz consideró sentirse bien en los entrenamientos, a pesar de ello, indicó que la última competencia que tuvo fue un poco difícil ya que tenía más de un año y medio que no competía por lo que el regreso le resultó difícil.



Alegna consideró que una vez que cumpla con el evento en Costa Rica, entrará en la etapa competitiva de la temporada 2021, en la que el primer objetivo es mejorar su marca.



’La verdad es que ese ha sido mi sueño desde hace mucho tiempo, estar en los Juegos Olímpicos, y ahora que tengo la marca, mi sueño es tener un buen lugar y dar una digna representación’, declaró la atleta que trabaja bajo la inspección del entrenador mexiquense Ignacio Zamudio.



’Siempre me da consejos en cada entrenamiento y en cada competencia también estoy escuchando lo que me dice, veo sus competencias, me cuenta su experiencia y me da consejos en general, él es firme con lo que dice y es claro’, dijo de su entrenador.



Acerca de cómo ha continuado su preparación a pesar de las restricciones por el semáforo epidemiológico en el Estado de México y la Ciudad de México, la atleta consideró que es afortunada, pues su disciplina se practica al aire libre por lo que han buscado circuitos que le beneficien y puedan ocupar cuando la afluencia de personas es poca o nula.



Finalmente, la deportista reconoció el respaldo que ha recibido por parte del Gobierno del Estado de México que la adoptó y la tiene como una de sus atletas predilectas.



’Yo agradezco mucho porque a pesar de que no nací aquí en el Estado México decidí cambiarme y participar por él, he recibido un gran apoyo, la verdad lo reconozco y espero que, así como me han apoyado, yo pueda dar resultados para avalar lo que me dan’, concluyó.