Inicia Centro Cultural Mexiquense Bicentenario fin de semana navideño con danza, cine y música

Texcoco, Estado de México, .- La temporada navideña ha llegado al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB), con eventos el sábado 12 y domingo 13 de diciembre, protagonizados por la Orquesta Filarmónica Mexiquense (OFM), el Ballet Folclórico del Estado de México, el espectáculo ’Navidad en el CCMB’ y la Cineteca Mexiquense.



Es así como el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, reanuda las actividades artísticas y culturales con todas las medidas sanitarias.



El 12 de diciembre a las 16:00 horas, en la ’Gira de la Cineteca Mexiquense’, se proyectará la película animada ’La revolución de Juan Escopeta’ (2010), dirigida por Jorge Estrada, que trata de un niño que está en busca de un héroe revolucionario y su encuentro con Juan Escopeta, un pistolero a sueldo.



Mientras que para el 13 de diciembre, a las 10:00 horas, en el Teatro al Aire Libre, el Ballet Folclórico del Estado de México, dirigido por la maestra Dolores Menchaca, presenta ’Pastorela Mexiquense’, donde se combinará la tradición de la danza de varias partes de México y las típicas pastorelas.



Posteriormente, a las 12:00 horas en la Sala de Conciertos ’Elisa Carrillo’, la Orquesta Filarmónica Mexiquense dará su tradicional ’Concierto navideño’ dirigido por Gabriela Díaz Alatriste, en el que el público podrá escuchar canciones típicas navideñas, contando con el talento de las y los jóvenes intérpretes mexiquenses.



Entre las piezas que podrán disfrutar están Messiah, de Georg Friedrich, Jour d´été a la montagne, de Eugene Bozza, Christmas Carol Collection, de Jeffrey Reynolds, con melodías como Noche de Paz, Villancico de las Campanas, de Mykola Dmytrovych, El Cascanueces, de Piotr Ilich Tchaikovski, Las cuatro estaciones. Invierno de Antonio Vivaldi, y We wish you a Merry Christmas, de John Rutter.



Finalmente, en el Teatro al Aire Libre, a las 13:30 horas, el espectáculo ’Navidad en el CCMB’, interpretado por la Compañía Árbol del Ginkgo, con baile y representaciones de pasajes de las tradiciones y canciones navideñas.



Todos los eventos son gratuitos con cupo limitado a 30 por ciento de la capacidad del recinto, aunado a que el público debe portar cubrebocas obligatorio, así como pasar a toma de temperatura y lavado de manos en el punto sanitario a la entrada del recinto.



El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario está en la Carretera Federal Los Reyes-Texcoco, Km 14.3, esquina General Manuel González, San Miguel Coatlinchán, Texcoco, Estado de México.