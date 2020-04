Inicia DIF de Nezahualcóyotl campaña de información en zonas de atención para prevenir contagios de COVID-19

Nezahualcóyotl, México a 23 de marzo de 2020.-Con la finalidad de evitar contagios por el Coronavirus COVID-19 entre la población de Nezahualcóyotl, en especial entre las personas en condición de vulnerabilidad, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la localidad inició una campaña de información en las zonas de atención prioritaria en la cual se les brinda de manera didáctica las medidas de prevención, así lo informó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García.







El alcalde precisó que desde hace dos semanas se inició una amplia campaña de difusión digital de las medidas preventivas de contagio del COVID19 en redes sociales, y por medio de las más de 11 mil redes vecinales por cuadra constituidas en Nezahualcóyotl.







Manifestó que niñas, niños, mujeres embarazadas o lactando, adultos mayores y personas con enfermedades crónico degenerativas son las más propensas a contraer este virus, por lo que es importante informar a la gente sobre la importancia de tomar las medidas preventivas necesarias.







Indicó que al mismo tiempo, la Brigada Neza te Ayuda inició la distribución casa por casa de un folleto informativo con las principales medidas de prevención ante el COVID-19, por medio del cual los vecinos conocerán cómo se puede evitar el riesgo de contagio, la forma correcta de lavarse las manos, medidas higiene para el hogar, el trabajo, desinfección del celular y donde llamar o acudir en caso de ser necesario.







Señaló que esta misma información será distribuida de manera digital por medio de las redes vecinales las cuales a través de mensajes de WhatsApp compartirán esta información y toda la que se genera desde el gobierno municipal referente a este importante tema.







Aseguró que durante los recorridos que realiza el DIF municipal se brinda información del lavado correcto de manos, fabricación de gel anti bacterial y cubrebocas caseros, limpieza en los hogares y cuidado para personas más propensas a contraer el virus, al mismo tiempo distribuyen agua potable, gel desinfectante y cubrebocas.







De la Rosa García recomendó que durante la contingencia aquellas personas que presenten síntomas de enfermedades respiratorias deberán ser revisadas por algún médico, y en caso de ser sospechosos de coronavirus deberán esperar a que la Jurisdicción Sanitaria de Nezahualcóyotl los canalice a la institución adecuada.







Advirtió que, aunque afortunadamente México se encuentra en fase 1, y que en Nezahualcóyotl no se ha presentado ningún caso positivo de COVID-19, no se debe bajar la guardia, por lo que invitó a la población en general a seguir las medidas que a continuación se describen:







-Si es posible permanecer en casa



-Lavarse las manos constantemente con jabón líquido



-Usar gel anti bacterial



-Al estornudar o toser, cubrirse con el antebrazo o un pañuelo desechable y tíralo en un bote cerrado



-Usar cubre bocas en caso de fiebre, tos o algún síntoma de enfermedades respiratorias



-Evita el contacto con personas enfermas







Finalmente, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García invitó a la población en general a no hacer compras de pánico, consumir en los comercios locales, seguir todas las medidas de prevención, reforzar su sistema inmune, informarse por medio de las redes sociales del Gobierno Municipal y del DIF Neza, así como evitar compartir información relacionada con el Coronavirus si no proviene de una fuente autorizada, para evitar desinformación.