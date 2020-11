Inicia el Nuevo Modelo de Justicia Laboral: cuáles son los beneficios para los trabajadores

El mundo del trabajo tomará un nuevo giro con el modelo de justicia laboral, que presentó esta tarde, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la intención de garantizar los derechos de los trabajadores.



’Queremos construir en México un mercado laboral que garantice los derechos de los trabajadores. Mejores inversiones y mejores prestaciones’, dijo Luisa María al presentar el proyecto desde Palacio Nacional.



Se trata de la implementación de la primera etapa del nuevo modelo laboral, el cual arrancará a partir de hoy en al menos ocho estados de la República que son: Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Hidalgo y Zacatecas.



En qué consiste el nuevo Modelo Laboral



De acuerdo con la funcionaria, la primera etapa del nuevo proyecto, destinado a romper vicios del pasado, así como apostar por la conciliación y transformación.



Se divide de tres pilares que son: justicia laboral, democracia sindical y negociación colectiva:





¿Cuáles son las nuevas características de estos pilares?



*JUSTICIA LABORAL



Alcalde Luján detalló que antes se contaba con una justicia lenta, con asuntos que tardaban hasta cuatro años en resolverse, juntas de conciliación y arbitraje que dependían de los poderes ejecutivos y una falta de modernización tecnológica.



Ahora, se apostará por una conciliación para lograr un acuerdo en un periodo de 45 días.



Sin embargo, aquellos que no lleguen a un acuerdo o resuelvan sus diferencias a través del diálogo, se dará paso a un juicio de no más de seis meses ante los tribunales.



’Para ello se crean los centros de conciliación con una etapa de una etapa conciliatoria no será obligatorio conciliar, pero sí asistir para intentarlo’, explicó y detalló que también se considerará lo siguiente:



-Se emplearán conciliadores que ayuden a ambas partes a entenderse y alcanzar un punto de equilibrio.



-Se trabajará con herramientas tecnológicas avanzadas como: solicitudes en línea, buzón electrónico y notificaciones digitales.



-Se crearán tribunales laborales dependientes del poder judicial, juicios orales, procedimientos ágiles donde se emita sentencia, así como el empleo de jueces y operadores independientes.



*SEGUNDO PILAR- LA DEMOCRACIA



En este caso, detalló que antes se visualizaban procesos con poca transparencia, votaciones a mano alzada y trabajadores que eran forzados a pertenecer a sindicatos.



En esta nueva etapa se aplicará:



-Un voto personal, libre, directo y secreto.



-Proporcionalidad de género en las directivas sindicales.



-Transparencia y rendición de cuentas.



-Verificación por la autoridad de los procesos democráticos.



*TERCER PILAR - NEGOCIACIÓN COLECTIVA



Respecto a este pilar, la funcionaria dio a conocer que anteriormente no se revisaban contratos o sindicatos. Además, se detectó una serie de representantes que extorsionaban a empleadores principalmente en el sector de la construcción y transporte.



Sin embargo, con el nuevo proyecto se considerará lo siguiente:



-Se analizarán contratos, los cuales serán aprobados por al menos el 30% de los trabajadores.



-El empleado podrá decidir si quiere ser parte del sindicato.



-Los contratos existentes deberán ser legitimados por los obreros.



-En el caso de las revisiones contractuales, las cuales se dan cada dos años, también deberán ser respaldados por la plantilla de empleados.



Con la entrada en vigor de este nuevo modelo se buscará eliminar las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que normalmente se realizaban para impartir justicia. En el nuevo esquema se establecerá la conciliación como principal eje.



’El gran reto es que tanto trabajadores como empleadores se apropien de esta reforma. Que la conozcan, la hagan suya y la defiendan’, dijo la funcionaria.