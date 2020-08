Inicia en Sinaloa el ciclo escolar 2020-2021

El gobernador Quirino Ordaz Coppel puso en marcha el ciclo escolar 2020-2021, donde los más de 865 mil alumnos de todos los niveles educativos, mantendrán sus clases bajo la modalidad a distancia, debido a la contingencia sanitaria del COVID 19, para que su formación no se detenga a pesar de esta crisis.



Desde el Museo Materia del Centro de Ciencias de Sinaloa, y acompañado por su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz; y del secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, el mandatario estatal dio la bienvenida a los 865 mil 159 alumnos que iniciarán este nuevo ciclo, atípico porque se hace a distancia desde sus hogares, de los cuales 137 mil 160 estudiantes ingresarán a los primeros grados de primaria y secundaria, y 7 mil 132 a preescolar.



El gobernador Quirino Ordaz Coppel reconoció que es un hecho inédito, un regreso a clases diferente, pues los alumnos de momento no pueden acudir a las 5 mil 800 escuelas mientras no se alcance el semáforo verde epidemiológico del COVID, pero lo importante es que no se pierda el ciclo escolar.



’De las crisis haremos oportunidades, estamos aprendiendo a manejar las herramientas digitales, vamos a salir adelante y fortalecidos, para que Sinaloa sea un ejemplo a nivel nacional, y lo haremos juntos como un solo equipo, no tengo la menor duda gracias a la creatividad de los sinaloenses’, dijo durante el evento que se trasmitió en las redes sociales con la interacción de padres de familia, maestros y los propios alumnos.



El mandatario estatal recordó que Sinaloa fue el primer estado del país en incorporar la televisión para acercar los contenidos educativos a más niños, gracias a un convenio de colaboración con Televisoras Grupo Pacífico, y debido a ello se logró llegar a lugares apartados donde no existe señal de internet.



De la misma manera, Ordaz Coppel externó un agradecimiento de los padres de familia, que estuvieron acompañando a sus hijos en el proceso de enseñanza a distancia, desde sus propios hogares, para que no se perdieran el ciclo escolar anterior y reiteró su gratitud para continuar de la misma manera a partir de este regreso a clases a distancia.



Al respecto, la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, se sumó a ese reconocimiento a los padres de familia que compartieron junto con los maestros la tarea de mantener vigente el ciclo escolar.



Durante la ceremonia de inicio de clases, la señora Rosy Fuentes de Ordaz interactuó a través de videoconferencia con los padres, quienes compartieron sus experiencias en el proceso de enseñanza de sus hijos desde sus hogares, y platicó con ellos para saber qué dificultades presentaron y cómo lograron superarlas, lo mismo que con los maestros, quienes también compartieron su experiencia.



A su vez, el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, hizo hincapié en el lema que llevará este ciclo escolar: ’Lo hicimos bien, y lo haremos mejor’, con el hastag #LaEscuelaSomosTodos, pues juntos, padres de familia y maestros, están creando un historia educativa inédita.



Recordó que al inicio de la contingencia sanitaria, a partir de marzo, se empezó con una cobertura educativa a distancia del 72 por ciento, pero al finalizar el ciclo se logró elevarla al 94 por ciento, y gracias a la suma de TVP, como lo comentó el gobernador, se cubrió un 55 por ciento en las zonas donde no llegaba la señal televisada a nivel nacional de los contenidos educativos.



La bienvenida al evento estuvo a cargo del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 27, Edén Inzunza Bernal, quien informó que 30 mil maestros están listos para regresar a clases en esta nueva modalidad a distancia, con el objetivo único de que no se pierda el ciclo escolar.



Por su parte, su homólogo de la Sección 53 del SNTE, Fernando Sandoval Angulo, explicó que las 5 mil 800 escuelas están conectadas a las plataformas digitales para continuar con la educación a distancia, pues el lema que tienen es ’Quédate en casa, pero quédate en clases’.



También acompañaron al gobernador Quirino Ordaz Coppel, el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro; y los diputados locales, Horacio Lora y Guadalupe Iribe.



Regreso a clases en cifras:

865,159 alumnos en todos los niveles

137,160 alumnos de nuevo ingreso a primaria y secundaria

7,132 alumnos de nuevo ingreso a preescolar

5,800 escuelas conectadas a plataformas digitales

30 mil maestros en el modelo de educación a distancia.